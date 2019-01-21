В Благовещенск доставили диагностический КамАЗ

В городскую поликлинику Благовещенска поступил передвижной медицинский комплекс на базе КамАЗа. Он оснащен аппаратами лучевой диагностики и предназначен для обследования жителей отдаленных районов Благовещенска, а также населенных пунктов Приамурья.

«Рак легких и рак молочной железы груди в структуре основных локализаций опухолей злокачественных новообразований находятся на первых позициях. Поэтому, безусловно, благодаря новой технике мы сможем спасать еще больше жизней, сможем обеспечить медицинское обслуживание жителей региона на более высоком уровне», – говорит главный врач городской поликлиники № 1 Наталья Сапко.

Передвижной комплекс будет выезжать в поселок аэропорта, плодопитомник, второй и третий микрорайоны, поселок радиоцентра, район молокозавода и другие отдаленные районы областного центра Приамурья для проведения маммографии и флюорографии, в том числе и у маломобильных граждан. Но это только те мероприятия, которые определила для КамАЗа администрация поликлиники № 1. В реальности комплекс должен эксплуатироваться на территории всей области. Кроме того, автомобиль высокопроходимый, что имеет большое значение для сельской или таежной местности.

«В майском указе 2018 года президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить оптимальную доступность медицинской помощи для людей, независимо от их места проживания. Мы в рамках нацпроекта реализуем региональную программу "Борьба с онкологическими заболеваниями в Амурской области". И стараемся приблизить, насколько это возможно, диагностику к нашему населению, чтобы как можно раньше выявлять грозные заболевания. Вот и этот комплекс цифрового оборудования на базе КамАЗа в этом году будет осуществлять онкопатруль в рамках нашего проекта "Путь к здоровью". Помимо этого, в мобильные бригады теперь будем включать онкологов-специалистов – онколога-уролога, онколога-маммолога, онколога-гинеколога и других специалистов по злокачественным новообразованиям. То есть бригады "Пути к здоровью" остаются многопрофильными, но мы их усилим онкологической службой. В борьбе с таким недугом, как рак, хороши все средства», – отметил министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин.

Уже сейчас составляются графики выездов таких усиленных бригад в населенные пункты региона. Через несколько дней обновленная мобильная амбулатория отправится в путь, сообщает министерство здравоохранения Амурской области.

Кроме того, поликлиника готова отправлять диагностический мобильный комплекс за пределы городского округа и по отдельным маршрутам. Руководителям предприятий на договорных условиях предлагается организовать медицинские осмотры коллективов с применением комплекса – без отрыва от производства.

Передвижной комплекс поликлиника № 1 приобрела за счет собственных средств, полученных от предпринимательской деятельности. Стоит диагностический КамАЗ 20 миллионов рублей.

Первый маршрут передвижной диагностической станции запланирован на 24 января. Пройти обследования в кабинетах на шасси КамАЗ смогут жители поселка аэропорта.