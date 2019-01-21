В Белогорске сняли режим ЧС

Действовал режим два месяца, с 21 ноября 2018 года. Решение о его введении принималось КЧС по итогам работы комиссии, обследовавшей небезопасную опору путепровода. В состав комиссии вошли эксперты лицензированной организации, уполномоченной выполнять обследование строительных конструкций зданий и сооружений, представители РЖД.

В период ЧС принят комплекс мер, связанный с разработкой решений и выполнению работ по укреплению аварийной опоры № 3. Восстановить ее удалось в течение 13 дней. На этот период была изменена система пассажироперевозок, введен пропускной режим для легкового транспорта, запрещены грузоперевозки.

В настоящее время продолжаются работы по выработке двух вариантов технических решений, касающихся ремонта путепровода Белогорска в целом. Один из них выполняет амурский эксперт, другой – хабаровские специалисты ДВГУПС.