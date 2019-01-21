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21января
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сегодня, 17:30 0

В Белогорске сняли режим ЧС

В Белогорске сняли режим ЧС
Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Режим ЧС, введенный в Белогорске после обследования путепровода, соединяющего микрорайоны Центральный и Транспортный, сняли. Решение принято в понедельник, 21 января, сообщает пресс-служба администрации Белогорска со ссылкой на городское управлении по делам ГО и ЧС.

Действовал режим два месяца, с 21 ноября 2018 года. Решение о его введении принималось КЧС по итогам работы комиссии, обследовавшей небезопасную опору путепровода. В состав комиссии вошли эксперты лицензированной организации, уполномоченной выполнять обследование строительных конструкций зданий и сооружений, представители РЖД.

В период ЧС принят комплекс мер, связанный с разработкой решений и выполнению работ по укреплению аварийной опоры № 3. Восстановить ее удалось в течение 13 дней. На этот период была изменена система пассажироперевозок, введен пропускной режим для легкового транспорта, запрещены грузоперевозки.

В настоящее время продолжаются работы по выработке двух вариантов технических решений, касающихся ремонта путепровода Белогорска в целом. Один из них выполняет амурский эксперт, другой – хабаровские специалисты ДВГУПС.

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#Белогорск #происшествия #транспорт #администрация Белогорска

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