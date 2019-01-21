Белогорские соцработники держат на контроле семью Ильи Пронина

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в редакцию обратился 24-летний житель Белогорска Илья Пронин. Он один воспитывает полуторагодовалого сына. Мать ребенка злоупотребляла спиртным, нарушала закон, успела побывать в местах лишения свободы. В результате женщина лишилась родительских прав, ребенок теперь живет с отцом. В середине декабря в семье случилось несчастье – у мамы Ильи случился инсульт. Женщину лечили в областной больнице, а затем выписали домой. Ей предстоит реабилитация, а пока бабушка полуторагодовалого Влада парализована. Илье пришлось взять отпуск на работе, чтобы ухаживать одновременно за мамой и сыном.

В городском комплексном центре социального обслуживания населения корреспонденту ИА «Амур.инфо» рассказали, что семья находится на контроле соцработников. Дважды в месяц специалисты центра посещают семью Прониных. В настоящее время молодой отец собирает справки для устройства малыша в ясли. Получить пособие Илья Пронин пока не может, так как на момент обращения в органы соцзащиты доход семьи – зарплата Ильи и пенсия бабушки – превышал определенный законом показатель. В феврале Илья еще раз попробует оформить пособие с учетом того, что его доход в последнее время уменьшился из-за того, что он сейчас не работает.

А пока Илья просит неравнодушных помочь ему справиться с жизненными трудностями. Работники комплексного центра соцобслуживания населения Белогорска говорят, что парень он непьющий и работящий, он обязательно справится с трудностями и достойно воспитает сына. Соцработники обеспечивают малыша сезонной одеждой, но этой помощи недостаточно. Нужны деньги на покупку продуктов и средств по уходу за парализованной мамой.