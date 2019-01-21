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21января
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сегодня, 17:14 1

В детсаду Свободного осваивают керлинг

В детсаду Свободного осваивают керлинг
Фото: gzt-sv.ru

В детском саду № 7 города Свободного воспитанники и педагоги осваивают олимпийский вид спорта – керлинг. Организатором и инициатором проведения игр стала инструктор по физкультуре этого дошкольного учреждения Анастасия Холодная.

Керлинг – это зимний командный вид спорта, соревнования по которому проходят на ледовой площадке. Участники команд поочередно катят гранитные снаряды в сторону нарисованной на льду мишени. Главная задача – точнее поразить мишень.

Как пишет Gzt-sv.ru, на базе детского сада № 7 введение керлинга началось с сентября 2018 года. Изначально готовился нетрадиционный инвентарь (камни и щетки), после обрабатывалась информация по правилам игры, с которыми ознакомили детей и педагогов (беседы и авторский лэпбук), а в декабре залили ледяное поле для мини-керлинга.

Играя, ребята развивают глазомер, навык рассчитывать силу запуска, умение держаться на льду, а также способность выбрать нужную траекторию.

В планах Анастасии Холодной на будущий учебный год – продолжить работу в расширенном формате: составить и провести педагогический проект «Керлинг в ДОО», подготовить две ледяные площадки (мини-поле и удлиненное поле).

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#дети #Свободный #спорт

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