Предпринимателям расскажут, как стать резидентом свободного порта в Благовещенске

29 января для амурских бизнесменов проведут семинар, где расскажут о возможностях режима «Свободный порт Владивосток». Для этого организаторы мероприятия – Минэкономразвития, Агентство по привлечению инвестиций региона и администрация города – пригласили эксперта из Ассоциации поддержки резидентов свободного порта Владивосток.

«За последний месяц к нам поступило много вопросов от предпринимателей о тонкостях работы режима. Их интересуют условия получения компанией статуса резидента: льготы на землю, разрешенные виды деятельности и многое другое. Для нас это тоже первый опыт, поэтому лучше о юридических тонкостях и практиках расскажет компетентный специалист», – отметил директор Агентства по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

Мероприятие пройдет 29 января в конференц-зале гостиницы «Зея», начало в 14:30. Особое внимание на семинаре планируют уделить видам деятельности, на которые распространяются меры господдержки. Также приглашенный эксперт расскажет об упрощенном визовом режиме и готов ответить на вопросы предпринимателей.

Участие в семинаре бесплатное. Для этого нужно до 25 января зарегистрироваться по ссылке https://qil.su/vbGoqM. Подробную информацию о мероприятии можно узнать в Агентстве по привлечению инвестиций по номеру: 8(4162) 772-609, Татьяна Домейкайте. Количество мест на семинаре ограничено.

Сейчас областное правительство и администрация Благовещенска оформляют заявку на получение городом статуса «свободный порт». Для нее необходимы проекты потенциальных резидентов. Чтобы стать обладателем пакета льгот и преференций, необходимо инвестировать в новое предприятие или реконструкцию в существующем производстве сумму не менее 5 миллионов рублей в течение трех лет, сообщает пресс-служба областного правительства.