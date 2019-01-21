У нескольких узников «собачьего Освенцима» нашлись прежние хозяева

В социальных сетях зоозащитники активно делятся фотографиями и историями собак, обнаруженных в печально известном приюте Вячеслава Золотарева, у которых после освобождения в «Дружке» нашлись настоящие хозяева. Некоторые животные пропали за десятки километров от Благовещенска.

Одна из таких историй со счастливым концом – история хаски по кличке Ачи. Он пропал два года назад на Чигиринском озере, а несколько дней назад хозяйка увидела фото любимца на странице зоозащитной организации.

«Парень хаски сейчас, конечно, выглядит не лучшим образом, но, вообще-то, умница и красавец. Просто невероятные пронзительные голубые глаза смотрят прямо в душу. Парень с характером. В первый же день пытался доказать, что он тут хозяин. Когда не получилось, сказал: "Ну и по фиг. Пошли гулять". Слушается, умеет выполнять команды, ласковый, хитрован еще тот. В общем, не пес, а мечта. Он явно был домашним и хорошо воспитанным», – написано в группе свободных волонтеров в надежде найти бывшему узнику собачьего лагеря новый или прежний дом.

Благодаря публикации фото и видео увидела Татьяна – хозяйка пса, которого, как выяснилось, зовут Ачи. Он – помесь сибирской хаски с лайкой.

«Его и ее радости не было предела. Он всю её облизал и заобнимал. Сам прыгнул в машину. Он потерялся два года назад на Чигиринском озере. Как он выжил все это время в "Дружке", я не представляю. Отдала под договор даже родной хозяйке», – отчиталась волонтер на своей странице.

Татьяна рассказала, что сразу узнала питомца. «Я его из тысячи узнаю», – призналась женщина.

«Сейчас он хорошо себя чувствует, но у него нет передних нижних зубов, они стесаны. Скорее всего, грыз или лед, или землю замороженную, поэтому и стесал. Может быть, пить хотел. Он меня сразу узнал – верещал, кричал, счастливый был. Он боится до сих пор, потому что руку резко поднимаешь – я его вычесывала, – он прижимает уши и голову. Скорее всего, его там били. Еще выглядел истощенным­ – торчал позвоночник», – рассказала хозяйка.

Счастливый финал и у истории еще одной благовещенской потеряшки, которая уцелела в чигиринском приюте смерти. Дворовый пес Кузя каждый день провожал хозяина до остановки, но однажды домой не вернулся. Собаку искали 2 месяца. Его также обнаружили в «Дружке». По фото в социальных сетях животное узнал сосед хозяев.

«Сначала сам сосед писал, звонил, спрашивал, потом начали звонить хозяева. Сейчас Кузя вернулся домой. Хозяева заметили, насколько он похудел, у него зажившие травмы на лапах. Он боится улицы, тревожный», – рассказывают волонтеры.

Среди спасенных животных из приюта Вячеслава Золотарева нашлась и пропавшая три года назад в Циолковском собака по кличке Рыжая. Она жила при одном из магазинов этого города. Шефство над ней взяла местная жительница Татьяна, которая помогала бездомным собакам.

«В районах области со стерилизацией животных проблемы. Татьяна решала этот вопрос – возила собачек в другие города, до Рыжей очередь не успела дойти. Она ощенилась. Щенята весело играли около мамки, а Рыжая, лежа в уютной будочке, наблюдала за ними. В сентябрьский день пришла беда: пропали и Рыжая, и ее щенки. Татьяна искала её всюду, но найти не смогла. Сегодня, не надеясь на успех, она спросила у волонтеров, а не видели в "Дружке" собаку, рыжую. И показала фото», – написала в своем профиле одна из волонтеров.

И выяснилось, что такая собака действительно была среди спасенных обитателей приюта.

Правда, она уже была мало похожа на упитанное животное, которое исчезло несколько лет назад. Сейчас Рыжая на передержке, ее собираются стерилизовать и найти новый дом.

«Вместе с Рыжей пропал очень красивый пес ярко рыжего окраса. Он всегда улыбался. Если этот пёс у вас, откликнитесь! Нам важно знать, что он выжил. Если вы видели его среди замученных, тоже напишите: 8-963-819-42-79, 8-924-841-02-87», – просят волонтеры.

Как выжила в приюте собака по кличке Рада, зоозащитники недоумевают до сих пор. Животное, по их сведениям, сдали в приют в конце декабря в наморднике. В наморднике там ее и нашли уже в середине января. Выяснилось, что хозяйка, уезжая в другой город, сдала квартиру вместе с собакой. А квартиранты, не ужились с животным и временно сдали ее в приют – до возвращения хозяев. Когда началась шумиха вокруг «собачьего Освенцима», Рада сбежала, предварительно сумев самостоятельно освободиться от намордника. И в итоге сама нашла прежний дом.

«Хозяева быстро поехали в свой район, а им уже фото высылают: у них под дверью стоит их Рада Она нашла свой дом. Искала и пришла домой. На последнем фото: это ее успели сфотографировать в "Дружке". Намордник, как оказалось, сняла сама, когда сильно похудела. Фото плохое, так как взято из видеоролика», – объяснили зоозащитники.

Воодушевленные такими успехами, хозяева потерявшихся некогда собак начали активно распространять фото через социальные сети, в том числе через волонтеров.

«Два года назад со двора в селе Владимировка убежали две собаки. Собака похожа на немецкую овчарку (нечистокровная). Старая. Лет 14. Сука. Стерилизованная. Уши стоят, концы обкусаны. Откликается на кличку Джесси. Кобель дратхаар. Чистокровный. Молодой. 4 года. Откликается на кличку Хам. Собаки в ошейниках, обученные всем командам. Телефон: 8-914-550-33-31», – просят одни хозяева.

«Потерялся полгода назад. Кличка Снежок. 4 года, рослый, рыже-белый кобель, умный, добрый, прихрамывает. Телефон: 8-914-592-28-12», – не теряют надежды хозяева Снежка.

«Ищу собаку, пропала год назад, во Владимировке. Крупная, окрас бежевый, лапы длинные, морда заостренная. Не породистая, девочка, была не стерилизована. Родилась 13.01.2017. Собака абсолютно здорова, без увечий. Кличка Эльза. Телефон: 8-914-550-41-26», – сообщают хозяева.

«В октябре 2018 года потерялся кобель, кличка Женя. Очень добрый, на морде седина, на нижней челюсти отсутствует зуб – резец. Телефон: 8-909-810-64-40», – просят обратить внимание владельцы питомца.

«Помогите найти друга. Пропал в Чигирях 26 декабря. Зовут Бим, возраст около трех лет. У него короткие лапы и длинное туловище. Он дружелюбный к людям, задиристый до собак. На нем был ошейник. Взяли его щенком из "Острова спасения". Его очень ждут дома. Вознаграждение за информацию и помощь в поиске гарантирую. Звонить в любое время: 8-909-818-78-88», – обращаются владельцы.

Между тем зоозащитники обращают внимание, что в первую очередь в пропаже любимцев виноваты, как правило, сами хозяева. Волонтеры напоминают, что при содержании животных на территории частного подворья без цепи и вне вольеров, следует удостовериться, что в ограждении нет лазеек, через которые питомец может убежать. Также любители животных подчеркивают, что выгуливать собак необходимо только на поводке, чтобы впоследствии не искать их на фото среди выживших или погибших питомцев приютов.

А тех, кто когда-либо забирал животных из чигиринского приюта, просят позвонить по номеру 8-914-380-01-92. Зоозащитники объясняют, что это может помочь при расследовании уголовного дела, возбужденного по факту жестокого обращения с животными в приюте Вячеслава Золотарева.

Фото, видео: zoozashiita_blq, lelkae, zoo_amur.chance, dudnikovatati, s.o.s.blg