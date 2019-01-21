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сегодня, 16:35 0

Любовницу Гуфа избили на съемках «Дома 2»

Любовницу Гуфа избили на съемках «Дома 2»
Фото: vk.com/yanashevczova

18-летнюю Яну Шевцову избили на проекте «Дом 2». Один из участников шоу поднял на девушку руку из-за того, что она пыталась его приворожить.

На «Доме 2» Яне понравились два молодых человека: Артем Сорока и Захар Саленко. Мужчины не захотели строить с ней отношения из-за плохой репутации. После этого Яна решилась на крайние меры. Она взяла фотографии парней и стала проводить колдовской обряд. Шевцова втыкала в снимки иголки и булавки, поливала странной жидкостью и читала приворот.

Сорока и Саленко обо всем узнали и попросили девушку уничтожить фото. Захара сильно разозлило поведение Яны. Они поругались. В ходе ссоры Саленко схватил Яну за горло, ударил ее по спине. Свой поступок он объяснил тем, что верит в магию и боится, что Шевцова действительно может его приворожить. Ведущий Влад Кадони осудил Саленко, заявив, что даже такое поведение девушки не дает ему право ее бить.

Артем менее эмоционально отреагировал на поступок Шевцовой. Сорока считает, что блондинка просто играет, чтобы прославиться на проекте, сообщает Cosmo.ru.

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#ТВ #шоу-бизнес

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