С 1 февраля ежемесячные выплаты увеличат на 4,3 %

Фото: Амур.инфо

С 1 февраля 2019 года все федеральные ежемесячные денежные выплаты проиндексируют на 4,3 %, то есть на фактический уровень инфляции. К индексации готовятся в Амурском отделении ПФР. Увеличенные выплаты в Приамурье получат больше 76 тысяч человек.

По информации «Парламентской газеты», на индексацию выплат дополнительно выделяют 25 миллиардов рублей. В увеличенном размере финансовую поддержку получат более 15 миллионов россиян. По данным пресс-службы Амурского отделения ПФР, в регионе ежемесячные денежные выплаты получает 76 521 человек. Увеличенные суммы жителям региона перечислят вместе с февральской пенсией.

В частности, под индексацию попадают ежемесячные денежные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, инвалидам, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, а также лицам, пострадавшим в результате воздействия радиации.

По вопросам индексации ежемесячных выплат амурчане могут звонить по телефонам в Благовещенске: 202-400 и 202-390