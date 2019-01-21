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21января
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Хор «Возрождение» дал концерт в Благовещенске после небольшого тура по области

Хор «Возрождение» дал концерт в Благовещенске после небольшого тура по области
Фото: www.amur.info

В субботу, 19 января, камерный хор «Возрождение» дал финальный концерт «Русское Рождество» в Амурской областной филармонии. До этого исполнители выступили в четырех населенных пунктах – в Прогрессе, Пояркове, Возжаевке и Константиновке.

«Амурская публика потрясающая. В некоторых домах культуры было ужасно холодно, но настолько был горячий приём, что мы забывали о неудобствах. Мы ездили день - через день на автобусе по области. Да, мы уставали. Но после жарких аплодисментов силы появлялись вновь, – поделилась Елена Беляева. – После этого появилось огромное желание объехать всю область. Люди соскучились по живой музыке, не забитой никакими ударными инструментами, соскучились по человеческому голосу, по родным песням. Многие подходили и говорили: спасибо, что вы напомнили, что мы живем в России!»

Билеты на концерты камерного хора «Возрождение» распространялись в кассах и онлайн, а также в православных приходах. В поездке артисты узнали, что в Благовещенске на 19 января все билеты раскуплены.

Концерт состоял из двух отделений, в первом были духовные песнопения, рождественские колядки, тропарь и стихира. Во втором – добрые, радостные рождественские песни. Прозвучали, например, русская народная песня в обработке Калистратова «Ах ты, зимушка, зима!», «Спи, Иисусе», «Ой, мороз», «Почему медведь зимой спит» Крылатова, «Кабы не было зимы» из мультфильма «Зима в Простоквашино» в обработке Елены Беляевой. Художественный руководитель каждую новую песню предваряла познавательным рассказом. Не обошлось и без премьер: хор исполнил «Зиму» Шнитке и «Степь, да степь кругом».

«На этот концерт мы привлекли новую публику. И в этом есть заслуга декабрьской"Ночи". Этот проект имиджевый, для того, чтобы люди увидели, что мы живые, как мы живём, что делаем вне сцены, – рассказала Елена Беляева. – Мы думаем повторить "Ночь", потому что не все смогли тогда прийти, о чём люди нам говорили не раз. Конечно, мы программу немного обновим».

Подробнее о концерте и планах хора можно прочитать в разделе «Культпросвет».

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