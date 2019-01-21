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21января
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Ученые нашли способ отключения эмоциональной реакции на боль

Ученые нашли способ отключения эмоциональной реакции на боль
Фото: Амур.инфо

Ученые из Стэнфордского университета (США) после ряда экспериментов показали, что можно заблокировать эмоциональную реакцию на боль. Доказано, что все душевные переживания и негативная реакция человека на внешние раздражители контролируются особой миндалиной.

По словам одного из авторов работы Грегори Шеррера (Gregory Scherrer), хотя нервы и выявляют болевые раздражители, эта информация не несет эмоционального характера, пока не достигнет мозга. Задача же исследователей состояла в том, чтобы определить нейроны, которые вызывают неприятные чувства от боли.

С помощью различных методов ученые наблюдали за миндалевидным телом мышей во время их реакции на болевые стимулы – капли горячей воды. Они заметили группу нейронов, которые вели себя более активно в периоды болевых ощущений.

Чтобы удостовериться в роли этих нейронов, исследователи провели второй тест. Они запускали мышей в специальную клетку и наблюдали за тем, как мыши перемещаются. В клетке грызуны постоянно натыкались на капли горячей и холодной воды. Температура не наносила серьезных увечий, но вызывала боль. В этом эксперименте, когда животным предоставили свободу перемещения, ранее отмеченные нейроны реагировали с той же выдающейся активностью. Это послужило подтверждением выбранного направления.

Дабы убедиться, что обозначенные клетки сопутствовали именно болевым ощущениям, а не эмоциям в целом, ученые напоили мышей подслащенной водой и вновь замерили активность нейронов. В этот раз реакции не последовало. Тогда они провели последний опыт, который показал окончательную связь между выделенными нейронам и неприятными эмоциями от боли.

В дальнейшем специалисты намерены найти те же нейроны у человека. Их исследование поможет в разработке препаратов, которые будут бороться с неприятными ощущениями от хронической боли, сообщает Naked Science.

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#наука

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