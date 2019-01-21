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21января
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Большинство участников опроса на Амур.инфо против выплат за детей

Большинство участников опроса на Амур.инфо против выплат за детей
Фото: www.amur.info

Редакция ИА «Амур.инфо» подвела итоги голосования на тему: «Повлияют ли единовременные выплаты на уровень рождаемости в Амурской области?» В опросе приняли участие 454 читателя. Большинство из них ответили отрицательно на поставленный вопрос.

Единовременные выплаты повлияют на уровень рождаемости – в этом не сомневаются 44 респондента. Их голоса распределились следующим образом: «Да, благодаря этому многие семьи примут решение о рождении ребенка», – высказались 12 человек (2,6 % от общего количества опрошенных). «Да, это будет хорошим подспорьем при рождении малыша», – считают 30 проголосовавших (6,6 %). «Да, это станет решающим стимулом для рождения второго ребенка», – уверены 2 респондента (0,4 %).

Намного больше оказалось тех, кто против того, чтобы за детей давали деньги. «Нет, это поспособствует всплеску рождаемости в неблагополучных семьях», – считают 235 участника опроса (51,8 %). «Нет, эта сумма очень мала по сравнению с тем, что на самом деле приходится тратить на ребенка», – поделились 66 человек (14,5 %). «Нет, семьи с официальной зарплатой не попадут в список получателей», – полагает 71 респондент (15,6 %).

Впрочем, предложение о выплатах еще только обсуждается. «Еще неизвестно, примут ли это постановление», – такой вариант выбрали 19 участников голосования (4,2 %). «Мне все равно», – признались 14 респондентов (3,1 %).

Строку «Другой вариант» выбрали 5 человек (1,1 %). Вот что написали читатели: «Денег на выплаты все равно в бюджете не будет», – подозревает участник голосования. «Тут всю систему менять надо», – цитирует старый анекдот следующий респондент. «Если единовременные выплаты, как это обычно бывает, будут не для всех, а только для малоимущих, то это только поспособствует всплеску рождаемости в неблагополучных семьях», – уверен читатель. Следующий высказался жестко: «На уровень рождаемости неполноценных». Перечень мнений замыкает развернутый ответ: «Выплата дается один раз, а ребенка растить всю жизнь. Хватит подачки раздавать! Займитесь повышением уровня жизни в области! Людям нужна возможность зарабатывать и уверенность в завтрашнем дне, тогда и рожать будут! Хотя бы беспроцентные ссуды на жилье для молодых давали».

Тем временем на Амур.инфо начался новый опрос. Редакция интересуется у читателей: «Как, на ваш взгляд, можно предотвратить появление "собачьих концлагерей"?»

Как, на ваш взгляд, можно предотвратить появление «собачьих концлагерей»?

В регулярных проверках приютов должны участвовать зоозащитники

Нужно установить видеокамеры на территориях приютов

Наказывать за нарушения не только владельцев приютов, но и представителей администраций

Создавать муниципальные приюты

Заключать контракты на отлов и содержание собак только с зоозащитниками

Ужесточить наказание за нарушения содержания животных

Совсем ликвидировать собачьи приюты

Мне все равно

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#СМИ

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Комментарии
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  • ElektroKoT

    ElektroKoT
    1 час назад

    Большинство, видимо, размышляет по принципу "ни себе, ни людям". Кому-то да пошли бы на пользу эти выплаты. Вообще, похоже на то, что специально варианты ответов подобраны такие, чтобы как можно больше отрицательных мнений собрать. И где-то в "высоких" кабинетах кто-то отчитается, что "народ против этих выплат".

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