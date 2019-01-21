Большинство участников опроса на Амур.инфо против выплат за детей

Единовременные выплаты повлияют на уровень рождаемости – в этом не сомневаются 44 респондента. Их голоса распределились следующим образом: «Да, благодаря этому многие семьи примут решение о рождении ребенка», – высказались 12 человек (2,6 % от общего количества опрошенных). «Да, это будет хорошим подспорьем при рождении малыша», – считают 30 проголосовавших (6,6 %). «Да, это станет решающим стимулом для рождения второго ребенка», – уверены 2 респондента (0,4 %).

Намного больше оказалось тех, кто против того, чтобы за детей давали деньги. «Нет, это поспособствует всплеску рождаемости в неблагополучных семьях», – считают 235 участника опроса (51,8 %). «Нет, эта сумма очень мала по сравнению с тем, что на самом деле приходится тратить на ребенка», – поделились 66 человек (14,5 %). «Нет, семьи с официальной зарплатой не попадут в список получателей», – полагает 71 респондент (15,6 %).

Впрочем, предложение о выплатах еще только обсуждается. «Еще неизвестно, примут ли это постановление», – такой вариант выбрали 19 участников голосования (4,2 %). «Мне все равно», – признались 14 респондентов (3,1 %).

Строку «Другой вариант» выбрали 5 человек (1,1 %). Вот что написали читатели: «Денег на выплаты все равно в бюджете не будет», – подозревает участник голосования. «Тут всю систему менять надо», – цитирует старый анекдот следующий респондент. «Если единовременные выплаты, как это обычно бывает, будут не для всех, а только для малоимущих, то это только поспособствует всплеску рождаемости в неблагополучных семьях», – уверен читатель. Следующий высказался жестко: «На уровень рождаемости неполноценных». Перечень мнений замыкает развернутый ответ: «Выплата дается один раз, а ребенка растить всю жизнь. Хватит подачки раздавать! Займитесь повышением уровня жизни в области! Людям нужна возможность зарабатывать и уверенность в завтрашнем дне, тогда и рожать будут! Хотя бы беспроцентные ссуды на жилье для молодых давали».

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