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21января
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Хабаровчанин проиграл в казино украденные миллионы

Хабаровчанин проиграл в казино украденные миллионы
Фото: Амур.инфо

В правоохранительные органы за помощью обратились представители сети салонов по продаже дорогих наручных часов. В результате проведенной ревизии в хабаровском отделении компании выявилась недостача продукции на сумму порядка 6 миллионов 500 тысяч рублей.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Хабаровску установили, что к пропаже дорогостоящих хронометров причастен 39-летний часовой мастер.

Установлено, что злоумышленник являлся материально ответственным лицом и имел доступ к реализуемому в салонах ассортименту. С января по ноябрь 2018 года мужчина постоянно совершал кражи часов. В дальнейшем часовщик сдавал брендовые часы в ломбарды, а полученные за это деньги тратил на азартные игры в интернет-казино.

«Следственной частью УМВД России по городу Хабаровску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации "Присвоение или растрата" с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до десяти лет», – сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Подозреваемый дал признательные показания и написал явку с повинной. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает DVHab.ru.

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#криминал #происшествия

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