В выходные в Амурской области убиты двое мужчин

В минувшие выходные в Амурской области в результате убийств погибли два человека. Одна трагедия произошла в Пояркове, там погиб 62-летний мужчина. В селе Умлекан Зейского района выстрел оборвал жизнь 20-летнего парня.

19 января около 11 часов вечера в одной из квартир Пояркова обнаружили тело мужчины 1956 года рождения. Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в амурском следственном управлении, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК «Убийство». Уже задержан подозреваемый, он отказался от дачи показаний.

21 января около 4 часов утра в полицию Зеи поступило сообщение из села Умлекан Зейского района. Там на улице нашли молодого человека 1998 года рождения с огнестрельным ранением. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По факту убийства следственными органами возбуждено уголовное дело.

Как сообщает амурское управление МВД России, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 18-летний парень. Предварительно установлено, что между молодыми мужчинами произошла ссора, закончившаяся выстрелом. Обстоятельства произошедшего выясняются.