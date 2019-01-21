В связи с подрывами на Бурее в Талакане подготовили пункты временного размещения

Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

В Амурской области продолжается подготовка к подрывам, которые произведут военные на реке Бурее. В поселке Талакан Бурейского района подготовлены пункты временного размещения людей.

Всего таких пунктов три, они расположены в школе № 5 – вместимостью до 60 человек, в гостинице «Хилтон» – вместимостью до 100 человек и в гостинице «Временный поселок» – вместимостью до 45 человек, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. Горячее питание будет обеспечено работниками столовой школы № 5.

Кроме того, 21 января из Благовещенска выехали 10 спасателей поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ – «для недопущения проникновения граждан на территорию Бурейского водохранилища и организации эвакуации и спасения граждан». В автомобилях специалистов необходимая экипировка: гидрокостюмы, спасательные жилеты, лодка и средства связи.

Всего в зоне чрезвычайной ситуации в Бурейском районе обеспечивают безопасность населения 72 человека и 24 единицы техники.

Ранее сообщалось, что оползень на Бурее должны взрывать 22 января. Специалисты не исключают, что это может привести к 3-метровой волне на Бурейском водохранилище. Глава Верхнебуреинского района Хабаровского края Алексей Маслов заявлял, что на Бурее нужно произвести комплекс взрывов.