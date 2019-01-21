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Самбисты Благовещенска привезли медали с первенства России

Самбисты Благовещенска привезли медали с первенства России
Фото: sambo.ru

Спортсмены из Благовещенска приняли участие в первенстве России по самбо среди молодёжи до 23 лет. По итогам состязаний двое амурских борцов привезли с соревнований золотую и серебряные медали.

Всероссийский турнир проходил с 16 по 20 января в городе Кстово Нижегородской области. По итогам соревнований на всероссийском турнире благовещенец Самвел Казарян стал победителем в весовой категории до 82 килограммов.

Его земляк Никита Задорожный в весе до 90 килограммов завоевал бронзовую медаль. Кстати, в этой номинации за победу боролись 32 спортсмена со всей России. Тренером спортсменов является Дмитрий Богодист, сообщает пресс-служба городской администрации.

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