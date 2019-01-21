Амурчанин, оставшийся с малышом и парализованной мамой, обращается за помощью

24-летний житель Белогорска Илья Пронин остался один с двумя беспомощными людьми на руках. Молодому мужчине пришлось уйти с работы, чтобы ухаживать за полуторагодовалым сыном и парализованной мамой. Амурчанин просит помочь ему адаптироваться в непростой ситуации.

«Мать своего сына я лишил родительских прав, она злоупотребляла спиртным. А в декабре у мамы случился инсульт, ее выписали из областной больницы, она парализована, естественно, не может себя обслуживать самостоятельно. Пришлось мне на работе взять отпуск по уходу за ребенком. Денег не хватает ни на что», – рассказал Илья корреспонденту ИА «Амур.инфо».

Молодому папе помогли в соцзащите: предоставили пособие, устраивают маленького Владика в детский сад. В городском водоканале, где работал Илья, сохранили за ним место, он вернется на работу сразу после того, как малыш пойдет в садик.

Пока мужчина вынужден в одиночку справляться с бытом, ухаживая за маленьким ребенком и парализованной мамой. Просить помощи ему очень трудно, но жизнь заставила: в доме не хватает самого необходимого – одежды для сына, игрушек, лекарств, средств по уходу, а главное, еды. Илья верит, что жизнь наладится, а пока он готов принять любую помощь.

К его номеру телефона +7-914-599-61-08 привязана банковская карта, есть WhatsApp.