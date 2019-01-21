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21января
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Прокуратура: 11 домов Благовещенска оставались без тепла дважды за двое суток

Прокуратура: 11 домов Благовещенска оставались без тепла дважды за двое суток
Фото: Амур.инфо

Прокуратура Амурской области провела проверку по факту сбоя на сетях теплоснабжения Благовещенска 14 января. Тогда из-за порыва на теплотрассе без горячей воды и тепла остались 11 домов областного центра.

По информации ведомства, 14 января в результате порыва по улице Загородной на участке между Красноармейской и Горького от услуг теплоснабжения оказались отключены 11 многоквартирных домов, в которых проживает свыше 1 600 граждан, а также детский сад № 19.

Причиной порыва стала коррозия на подающем трубопроводе тепловой трассы. Поврежденный участок был заменен, 14 января в вечернее время теплоснабжение восстановили.

Ночью 15 января по улице Загородной произошел повторный порыв тепловой сети – по причине нарушения на обратном трубопроводе. В результате аварии 11 многоквартирных домов снова оказались отключены от теплоснабжения. Эта аварийная ситуация была устранена утром 15 января.

В ходе проверки было установлено, что «причиной произошедших технологических сбоев стало ненадлежащее исполнение филиалом АО "Амурские коммунальные системы" "Амуртеплосервис" обязанности по своевременному и надлежащему ремонту и обслуживанию переданных в аренду тепловых сетей, отмечает ведомство.

Для устранения выявленных нарушений прокуратура Благовещенска 14 января внесла представление главному управляющему директору АО «Амурские коммунальные системы».

Также прокуратура города возбудила административные дела в отношении АКС и главного управляющего директора АКС – по статье 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки).

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокурора Благовещенска.

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#ЖКХ #происшествия

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