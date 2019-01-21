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сегодня, 13:16 0

Амурские ветераны получат выплаты по 7 тысяч рублей

Амурские ветераны получат выплаты по 7 тысяч рублей
Фото: Амур.инфо

В связи с празднованием 27 января 2019 года 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, законодательством Санкт-Петербурга предусмотрено предоставление ветеранам единовременной денежной выплаты в размере 7 тысяч рублей. Выплата будет предоставляться не только ветеранам, проживающим в Санкт-Петербурге, но и гражданам РФ, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», проживающим в России.

Единовременная денежная выплата будет осуществляться в течение 2019 года, начиная с последней декады января 2019 года, в порядке, утвержденном правительством Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Амурской области.

Единовременная денежная выплата гражданам РФ, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», проживающим в России, будет предоставляться на основании: заявления установленной формы; документа, удостоверяющего личность ветерана и его регистрацию по месту жительства на территории РФ; удостоверения о награждении медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Для получения единовременной денежной выплаты необходимо обратиться с пакетом документов, подтверждающих право на выплату, в управления социальной защиты населения по месту жительства.

В настоящее время в Амурской области проживают 14 граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

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