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21января
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Василий Орлов по активности в соцсетях делит 4–5 места с Олегом Кожемяко

Василий Орлов по активности в соцсетях делит 4–5 места с Олегом Кожемяко
Фото: www.amurobl.ru

  1. Центр социальных инноваций «Чёрный куб» проанализировал аккаунты в соцсетях глав всех 11 субъектов ДФО. В этом пространстве амурский губернатор Василий Орлов делит 4–5 места с приморским губернатором Олегом Кожемяко. У него порядка 33 тысяч подписчиков.

В ходе исследования выяснилось, что только семь из одиннадцати глав субъектов пользуются хотя бы одной платформой. Самой популярной площадкой для общения у дальневосточных губернаторов стал Instagram. На этой платформе существуют аккаунты всех семи губернаторов, представленных в соцсетях. На втором месте расположился Facebook, на третьем – «Вконтакте».

Наибольшим количество аккаунтов пользуется команда губернатора Приморского края Олега Кожемяко – четыре соцсети. Глава Якутии Айсен Николаев – единственный дальневосточный губернатор, который использует Twitter. Также он имеет аккаунты в FB и Instagram. Помимо Николаева, тремя соцсетями также пользуются руководители Бурятии и Магаданской области. Алексей Цыденов и Сергей Носов имеют страницы в Instagram, Facebook и «Вконтакте».

Главы Сахалина, Забайкалья, ЕАО и Камчатки не пользуются соцсетями совсем. При этом, если Лимаренко и Осипова можно назвать новичками в публичной региональной политике, то Левинталь и Илюхин имеют большой опыт управления субъектами.

Однако активное пользование социальными еще не означает высокую популярность. Топ-5 глав по охвату аудитории выглядит следующим образом:

  1. – Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия) – аудитория около 90 тысяч человек;
  2. – Сергей Фургал, Хабаровский край – аудитория около 82 тысяч человек;
  3. – Алексей Цыденов, Республика Бурятия – аудитория около 52 тысяч человек;
  4. – Василий Орлов, Амурская область – аудитория около 33 тысяч человек;
  5. – Олег Кожемяко, Приморский край – аудитория около 33 тысяч человек.

Кстати, по оценке «Медиалогии» Василий Орлов вошел также в топ-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров. Он занимает 20 место, и здесь Олег Кожемяко его обогнал – он на 15 месте. Однако самый цитируемый дальневосточный руководитель – глава Якутии Айсен Николаев.

По оценкам «Медиалогии» мэр Благовещенска Валентина Калита занимает пятое место в медиарейтинге среди руководителей дальневосточных столиц субъектов. Она уступает только коллегам из Якутска, Южно-Сахалинска, Магадана и Хабаровска.

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#городская власть #Дальний Восток #интернет #мэрия #областная власть

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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    интернет бойцы

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