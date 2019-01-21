Василий Орлов по активности в соцсетях делит 4–5 места с Олегом Кожемяко
- Центр социальных инноваций «Чёрный куб» проанализировал аккаунты в соцсетях глав всех 11 субъектов ДФО. В этом пространстве амурский губернатор Василий Орлов делит 4–5 места с приморским губернатором Олегом Кожемяко. У него порядка 33 тысяч подписчиков.
В ходе исследования выяснилось, что только семь из одиннадцати глав субъектов пользуются хотя бы одной платформой. Самой популярной площадкой для общения у дальневосточных губернаторов стал Instagram. На этой платформе существуют аккаунты всех семи губернаторов, представленных в соцсетях. На втором месте расположился Facebook, на третьем – «Вконтакте».
Наибольшим количество аккаунтов пользуется команда губернатора Приморского края Олега Кожемяко – четыре соцсети. Глава Якутии Айсен Николаев – единственный дальневосточный губернатор, который использует Twitter. Также он имеет аккаунты в FB и Instagram. Помимо Николаева, тремя соцсетями также пользуются руководители Бурятии и Магаданской области. Алексей Цыденов и Сергей Носов имеют страницы в Instagram, Facebook и «Вконтакте».
Главы Сахалина, Забайкалья, ЕАО и Камчатки не пользуются соцсетями совсем. При этом, если Лимаренко и Осипова можно назвать новичками в публичной региональной политике, то Левинталь и Илюхин имеют большой опыт управления субъектами.
Однако активное пользование социальными еще не означает высокую популярность. Топ-5 глав по охвату аудитории выглядит следующим образом:
- – Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия) – аудитория около 90 тысяч человек;
- – Сергей Фургал, Хабаровский край – аудитория около 82 тысяч человек;
- – Алексей Цыденов, Республика Бурятия – аудитория около 52 тысяч человек;
- – Василий Орлов, Амурская область – аудитория около 33 тысяч человек;
- – Олег Кожемяко, Приморский край – аудитория около 33 тысяч человек.
Кстати, по оценке «Медиалогии» Василий Орлов вошел также в топ-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров. Он занимает 20 место, и здесь Олег Кожемяко его обогнал – он на 15 месте. Однако самый цитируемый дальневосточный руководитель – глава Якутии Айсен Николаев.
По оценкам «Медиалогии» мэр Благовещенска Валентина Калита занимает пятое место в медиарейтинге среди руководителей дальневосточных столиц субъектов. Она уступает только коллегам из Якутска, Южно-Сахалинска, Магадана и Хабаровска.
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