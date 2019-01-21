Робот-аноним звонит хабаровчанам с просьбой оценить работу губернатора Фургала

Жителям Хабаровского края поступают звонки с московского номера. Робот задает вопросы о деятельности губернатора Сергея Фургала. По мнению политтехнологов, опрос проводят в преддверии выборов в думу Хабаровского края.

Как сообщает DVHab.ru, номер телефона, с которого поступают звонки, принадлежит социологической компании. Вместо диспетчера людям звонит робот и задает вопросы политического характера.

«Заметны ли изменения в крае с того момента, как губернатором стал Сергей Фургал, стал ли он ближе к народу? И так далее. Вопросы вроде невинные, но почему-то я стала чувствовать, что они заставляют меня сомневаться в губернаторе и его адекватности», – рассказала журналистам жительница Хабаровска.

В пресс-службе главы региона сообщили, что о звонках знают, но не имеют к ним отношения. Краевые власти не являются заказчиками этого опроса. По мнению политтехнологов, опрос запустили из-за предстоящего в сентябре голосования. Жители края осенью будут выбирать депутатов регионального парламента.

«Скорее всего, социологическая контора изучает мнение людей именно в регионе – как относятся, как реагируют, поддерживают ли нынешнюю власть. В принципе, это нормальная социология. От услуг ВЦИОМ определенные структуры отказались, и сейчас идет разработка нового инструментария, чтобы более чутко и точно понимать настроения избирателей.

В этих звонках я вижу именно попытку обкатки формирования нового инструмента, но более технологичного, дешевого, чем у ФОМ и ВЦИОМ, так как их работа не дала результата – все они провалились в прошлом году. Они не смогли увидеть настроения, поэтому не смогли спрогнозировать результат выборов. Этот обзвон хабаровчан напрямую связан с предстоящими выборами. И начали вовремя, не рано, – рассказал представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО, Даниил Ермилов.