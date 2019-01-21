В заксобрании расскажут, как в Приамурье борются с «черными» и «серыми» зарплатами

Фото: Амур.инфо

На очередной сессии Законодательного собрания Амурской области обсудят, каким образом в регионе проходит борьба с так называемой неформальной занятостью населения. К неформальной занятости, в частности, относится выплата заработной платы в конверте.

Хотя нет единого общепринятого определения понятия «неформальная занятость», к ней принято относить также задолженность по заработной плате, по налоговым и другим обязательным платежам в бюджетную систему РФ, страховым взносам в государственные внебюджетные фонды; выплату заработной платы ниже минимального размера оплаты труда; использование «серых» и «черных» схем выплаты заработной платы.

В стране работа по снижению неформальной занятости началась в октябре 2014 года, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области. Тогда руководителям регионов было поручено на основе данных Пенсионного фонда РФ, Федеральной налоговой службы, органов госвласти и органов местного самоуправления обеспечить выявление юридических и физических лиц, уклоняющихся от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд страны.

С 2015 года работа по снижению неформальной занятости на территории области проводится в соответствии с поручениями правительства РФ и соглашениями, заключаемыми между Федеральной службой по труду и занятости и региональным правительством. В Приамурье была создана межведомственная комиссия по снижению неформальной занятости населения в области.

Комиссия занимается разработкой и реализацией мероприятий, направленных на легализацию трудовых отношений, вопросов, связанных с обеспечением своевременности и полноты выплаты заработной платы, налоговых и иных обязательных платежей в бюджетную систему, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

По результатам работы комиссии в 2018 году был разработан и выполнен план мероприятий по снижению неформальной занятости населения. Помимо властей всех уровней, в реализации принимали участие региональное отделение Фонда социального страхования, ФОМС Амурской области, трудовая инспекция, УМВД России по Амурской области, Федерация профсоюзов Амурской области.

В частности, согласно плану, в области должны были создать такие условия для ведения бизнеса, при которых исключена либо максимально затруднена возможность нелегального осуществления такой деятельности; в него также входило стимулирование юридических и физических лиц к легальному оформлению трудовых отношений и так далее.

Контролирующие органы обменивались информацией о тех физлицах, которые нелегально занимались перевозкой пассажиров, не регистрируясь в качестве ИП.

С января 2018 года в правительстве области было проведено 37 совещаний по поводу задолженности по зарплате в организациях Приамурья, куда приглашали руководителей организаций и конкурсных управляющих.

Отмечается, что в результате всех предпринятых мер, с начала 2018 года более чем в 40 организациях региона была погашена задолженность по заработной плате в размере 137,5 миллиона рублей: в 29 действующих организациях – 96,2 миллиона рублей, в 13 организациях-банкротах – 41,3 миллиона рублей. Полностью погашена задолженность в 28 организациях на сумму 57,6 миллиона рублей.

В результате работы по снижению неформальной занятости, численность неформально занятых в области была снижена на 9 277 человек. Плановый показатель по снижению неформальной занятости, установленный соглашением на 2018 год, выполнен на 107,7 %.

«Как показывает практика работы по снижению неформальной занятости в Амурской области, нелегальные работники – это в основном лица, работающие без оформления трудовых отношений в субъектах малого и среднего предпринимательства, осуществляющих хозяйственную деятельность в сферах перевозки пассажиров, торговли, бытового обслуживания, сельского хозяйства и строительства», – говорится в информации Законодательного собрания Амурской области.

Сообщить о любом случае неформальной занятости населения может любой амурчанин на сайте правительства Амурской области.

Для этого есть специальный раздел, который так и называется «неформальная занятость».