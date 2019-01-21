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21января
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сегодня, 12:02 0

Грипп пришел в Приамурье

Грипп пришел в Приамурье
Фото: pixabay.com

В Амурскую область пришел грипп. Им заболела жительница Благовещенска.

Этот случай – первый в текущем сезоне, когда грипп был подтвержден лабораторно. Речь о заболевании гриппом типа А, недуг подхватила жительница столицы Приамурья, у которой не было прививки, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

При этом уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе не превышает эпидемических порогов.

Амурское ведомство призывает родителей не допускать детей в образовательные учреждения с симптомами инфекционных заболеваний, амурчан – не заниматься самолечением и своевременно обращаться к врачу. В местах массового скопления людей советуют использовать медицинские маски, а также строго соблюдать меры, направленные на профилактику гриппа и ОРВИ.

Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями в Амурской области находится на среднемноголетнем уровне. Отмечается, что при этом в январе-феврале наряду с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ традиционно увеличивается количество заболевших внебольничной пневмонией. Прежде всего это дети.

Обо всех мерах неспецифической профилактики острых респираторных вирусных инфекций, гриппа и внебольничных пневмоний можно ознакомиться на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области.

Показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями в регионе – ниже ниже среднемноголетнего уровня. Однако в холодное время года, сообщает ведомство, традиционно отмечается активизация кишечных инфекций вирусной этиологии (норо-, ротавирусов). В связи с этим управление Роспотребнадзора обращает внимание амурчан на необходимость соблюдения основных мер профилактики острых кишечных инфекций.

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#здоровье

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