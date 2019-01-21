Глава Верхнебуреинского района: на Бурее нужно произвести комплекс взрывов

Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

«То, что 22 января будут взрывать военные, – это лишь начало работ. Там нужно произвести целый комплекс взрывов. Одним взрывом там ничего не решить. Сложно предсказать, как именно будут развиваться события, потому что далеко не каждый день происходят подобные аномалии. После первого подрыва мы поймем, куда двигаться дальше: если эффект от него будет – одно решение, если ничего не изменится – другое. Решения будут приниматься постепенно», – сказал Алексей Маслов.

При этом он подчеркнул, что взрывные работы 22 января на образовавшейся после оползня плотине угрозы местным жителям не представляют.

«Нет, населению эти работы не угрожают. Есть только угроза обвала следующей части сопки. И наука такую вероятность не отрицает. Порода упадет в русло реки, и то, что это произойдет, на первый взгляд, очевидно», – сказал Маслов.

Проблем для экологии после взрывов глава Верхнебуреинского района не ожидает.

Алексей Маслов поведал, что приток воды сейчас минимален, подъем составляет около 2 сантиметров в сутки.

«При такой динамике, чтобы даже подняться на метр, нужно два месяца, а до опасной отметки еще совсем далеко. Но в конце апреля, когда все начнет таять, приток будет совершенно другим: во время паводка вода может в день на метр подниматься. И надо понимать, что, если затор не удастся убрать, новая вода весной придет на уже накопленную.

Самая высокая вероятность (подчеркиваю – вероятность) подтопления существует для села Чекунда. В меньшей степени – поселок Эльга, село Усть-Ургал. Есть еще опасения, что будет подтоплен 45-километровый участок железной дороги, а это единственная артерия, которая круглый год связывает нас с краевым центром, Хабаровском», – сказал Алексей Маслов.

Также есть проблема возможного подтопления кладбища. Решить ее, отметил Маслов, можно двумя способами, оба обойдутся примерно одинаково – около 20–25 миллионов рублей.

«Первый вариант – построить подпорную стену, второй – провести эксгумацию и перенос тел, но это психологически сложный вариант. И решение по кладбищу, я считаю, нужно принимать вне зависимости от того, будет там подтопление или нет, потому что в другом случае мы можем получить экологическую катастрофу – там от воды до гробов осталось два-три метра, подмывает берег», – говорит глава Верхнебуреинского района.

Он также отметил, что туристы проявляют интерес к месту происшествия.

«Не как в Крым, но бегут люди, чтобы посмотреть. Дорога туда сложная, опасная, но люди едут из Благовещенска, из Хабаровска, а вчера на машинах даже номера Владивостока видел – туда подъезжали. Когда еще такое увидишь!» – сказал Алексей Маслов.