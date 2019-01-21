Реванш: амурские хоккеисты забили китайским соперникам 17 шайб

В воскресенье российско-китайские хоккейные встречи продолжились на Ледовой арене ТРЦ «Острова». До матчей профессиональный хоккеист, мастер спорта международного класса Александр Селиванов, сыгравший восемь сезонов в НХЛ, провел разминку для российских и китайских спортсменов.

Второй день прошел под диктовку хозяев площадки: самые юные хоккеисты (10-11 лет) обыграли сверстников из провинции Хэйлунзцян со счетом 8:0. Матч юношеских команд (15-16 лет) закончился со счетом 9:1 в пользу хоккеистов Амурской области. При этом в первый день в матче между этими же командами, значительную часть времени в счете вели китайцы, а россияне сравняли счет только в третьем периоде, сообщает сайт министерства спорта.