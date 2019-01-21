Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:26 2

Реванш: амурские хоккеисты забили китайским соперникам 17 шайб

Реванш: амурские хоккеисты забили китайским соперникам 17 шайб
Фото: www.amur.info

В воскресенье, 20 января, в Благовещенске продолжились международные хоккейные встречи, начавшиеся на льду реки Амур в рамках турнира «Содружество». На границе юные амурские хоккеисты выиграли со счетом 2:0, а старшая команда с трудом свела матч вничью. На следующий день амурчане взяли реванш.

В воскресенье российско-китайские хоккейные встречи продолжились на Ледовой арене ТРЦ «Острова». До матчей профессиональный хоккеист, мастер спорта международного класса Александр Селиванов, сыгравший восемь сезонов в НХЛ, провел разминку для российских и китайских спортсменов.

Второй день прошел под диктовку хозяев площадки: самые юные хоккеисты (10-11 лет) обыграли сверстников из провинции Хэйлунзцян со счетом 8:0. Матч юношеских команд (15-16 лет) закончился со счетом 9:1 в пользу хоккеистов Амурской области. При этом в первый день в матче между этими же командами, значительную часть времени в счете вели китайцы, а россияне сравняли счет только в третьем периоде, сообщает сайт министерства спорта.

Просмотров всего: 830

#дети #спорт

распечатать

Фотогалерея
+7

Общество

Амурчанин, оставшийся с малышом и парализованной мамой, обращается за помощью

сегодня, 13:51
Спорт

Благовещенские юноши-гимнасты одержали победу на чемпионате ДФО (фото)
Происшествия 1

В Маркове автомобилист сбил девочку и скрылся с места происшествия
Общество 1

Трехлетнему Глебу из Свободного требуется помощь для лечения в Москве
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Тёмочка

    Тёмочка
    1 час назад

    Все ребята молодцы!!!

  • Рыыыж

    Рыыыж
    22 минуты назад

    Как там дела у китайчонка? Сильно поломался?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь