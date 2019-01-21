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21января
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Амурчанин с коноплей в сумке преодолел более 700 километров

Амурчанин с коноплей в сумке преодолел более 700 километров
Фото: www.amur.info

Житель Благовещенска проехал почти всю Амурскую область с запрещенным веществом в сумке. Задержали мужчину в пункте назначения – областном центре Приамурья. Уголовное дело горожанина рассматривал Благовещенский городской суд.

Мужчина обвинялся в приобретении и хранении наркотика без цели сбыта. В августе 2017 года благовещенец, находясь на северной окраине прииска «Хэргу», расположенного в поселке Златоустовск Селемджинского района, насобирал конопли. Пакет с 40 граммами растительной массы мужчина хранил в тумбочке возле кровати, пока жил в поселке.

В мае 2018 года мужчина с пакетом конопли в сумке уехал в Февральск, откуда на автобусе отправился в Благовещенск. Задержали его на автовокзале. В судебном заседании подсудимый признал вину в совершении преступления и раскаялся в содеянном. Суд рассматривал дело в особом порядке.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явку с повинной, выразившуюся в сообщении при даче объяснений, ранее не известных органу дознания об обстоятельствах приобретения изъятого у него наркотического средства, в результате чего было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения наркотического средства. Кроме того, у подсудимого на иждивении находится маленький ребенок. Отягчающих обстоятельств не установлено.

В итоге суд назначил осужденному наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Вещественные доказательства преступления – 39 граммов марихуаны, а также смывы с рук, – подлежат уничтожению при вступлении приговора в законную силу, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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