Очередной конец света назначен на 2068 год

Ученые назначили конец света на 2068 год. Метеорит направляется к Земле, спастись не получится. Учёные расписали сценарий апокалипсиса.

К Земле летит астероид Апофис – его назвали в честь злого древнеегипетского бога-змея, который пытался уничтожить всё живое.

Апофис – очень огромный и очень тяжёлый небесный камень. Диаметр астероида – 325 метров, вес – 50 миллионов тонн, это при том, что все жители Земли весят 287 миллионов тонн, сообщает Life.ru.

Апофис открыли в 2004 году. И тот настроился уничтожить Землю не вчера. У него будет несколько попыток. Астероид наматывает вокруг нашей планеты круги. И с каждым кругом орбита становится меньше. Впервые он пролетел мимо в 2013 году на расстоянии 14,5 миллиона километров – это десятая часть пути до Солнца.

Но уже в 2029 году астероид пройдёт в 38 тысячах километров от Земли – это десятая часть расстояния от Земли до Луны, то есть совсем рядом. И затем будет возвращаться в 2044, 2051, 2060 и, наконец, в 2068 году, когда и врежется в Землю.

Когда астероид рухнет, сила удара будет равна 506 мегатоннам. Это десять сильнейших в мире советских термоядерных бомб, прозванных «царь-бомбами». Это равносильно тому, что разом взорвут 43 атомные бомбы по имени «Малыш», которые сбросили на японский город Хиросиму.

Падение на Землю уничтожит все живое в радиусе 120 километров. Начнётся сильнейшее землетрясение. В воздух поднимутся тысячи тонн пыли, которые могут закрыть солнце и привести к началу нового ледникового периода. Такое уже было с динозаврами. Астероид оставит после себя кратер 6 километров в диаметре.

Но, скорее всего, Апофис рухнет в океан. В таком случае разрушения действительно будут напоминать апокалипсис. Ударная волна поднимет цунами. Причём не только в том месте, где упадёт астероид, а по всему земному побережью.

Огромная волна уничтожит все населённые пункты на расстоянии 300 километров от моря. Это почти все крупнейшие города Земли: Токио, Нью-Йорк, Лондон, Санкт-Петербург, Сидней, Бангкок, Рим, Сингапур, Стамбул и другие. Погибших будут не просто миллионы – сотни миллионов людских жизней.