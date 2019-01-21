Отложить на год мусорную реформу в Амурской области не получилось

Фото: Амур.инфо

По информации руководителя Амурского регионального отделения «Опоры России» Бориса Белобородова, тормозящими факторами для реализации мусорной реформы могут стать неготовность муниципалитетов предоставлять информацию об объемах ТБО, отказ региональных операторов заключать договоры на вывоз отходов 5 класса опасности, высокие тарифы на вывоз ТБО на большие расстояния.

«Есть опасение, что к концу установленного губернатором области трехмесячного периода по отсрочке реформы, то есть к 1 апреля, она не будет осуществлена. Хотелось, чтобы законодатели смогли каким-то образом повлиять на ситуацию», – сообщил Борис Белобородов.

Представитель Амурской торгово-промышленной палаты Владимир Юсупов предложил отложить реализацию реформы до конца текущего года, мотивируя необходимостью ее тщательной проработки.

Член комитета Любовь Гаевая не согласилась с точкой зрения представителей бизнеса. «Закон принят, реформа осуществляется, операторы работают и заключают договоры с предпринимателями. Я не вижу смысла, чтобы на уровне заксобрания вводить отсрочку на два-три месяца либо до конца года. Более 60 регионов России уже работают с этой реформой. Переходный период завершился, и Амурская область может оказаться в отстающих. Нам необходимо двигаться дальше. Я буду против предложения об отсрочке до конца года» – пояснила Любовь Гаевая.

«Вступивший в силу закон необходимо выполнять, продление отсрочки ничего не даст. Я тоже согласен не со всеми нормативами. Но у нас есть целых два месяца для поиска решения», – высказался депутат Александр Сучков.

«Если компания, фирма, предприятие или магазин считают нормативы завышенными, пусть покажут реальные объемы образующихся отходов согласно законодательству. У них есть такое право – получить норматив самостоятельно», – подчеркнула председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Ирина Киевская.

Глава комитета Законодательного собрания Амурской области по вопросам предпринимательства Ольга Петайчук вынесла на голосование вопрос о внесении губернатору предложения о продлении до конца 2019 года моратория на реализацию данного закона. В результате голоса членов комитета разделились пополам. Два депутата проголосовали «за», два – «против». Это означает, что решение по данному вопросу комитетом не принято. Дальнейшее его обсуждение на заседание законодательного собрания не выносится, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Амурской области.

Между тем на сайте амурского правительства опубликовали проект постановления правительства Амурской области «Об особенностях применения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Согласно проекту документа, оплату коммунальной услуги по обращению с ТБО исходя из общей площади жилого помещения введут в регионе с 1 апреля 2019 года.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Амурской области