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21января
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сегодня, 10:50 18

Отложить на год мусорную реформу в Амурской области не получилось

Отложить на год мусорную реформу в Амурской области не получилось
Фото: Амур.инфо

Амурские депутаты на комитете по вопросам предпринимательства обсудили переход на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО). На заседании было предложено отложить реализацию мусорной реформы на год. Однако мнения членов комитета по этому поводу разделились. В итоге вопрос не вошел в повестку январской сессии.

По информации руководителя Амурского регионального отделения «Опоры России» Бориса Белобородова, тормозящими факторами для реализации мусорной реформы могут стать неготовность муниципалитетов предоставлять информацию об объемах ТБО, отказ региональных операторов заключать договоры на вывоз отходов 5 класса опасности, высокие тарифы на вывоз ТБО на большие расстояния.

«Есть опасение, что к концу установленного губернатором области трехмесячного периода по отсрочке реформы, то есть к 1 апреля, она не будет осуществлена. Хотелось, чтобы законодатели смогли каким-то образом повлиять на ситуацию», – сообщил Борис Белобородов.

Представитель Амурской торгово-промышленной палаты Владимир Юсупов предложил отложить реализацию реформы до конца текущего года, мотивируя необходимостью ее тщательной проработки.

Член комитета Любовь Гаевая не согласилась с точкой зрения представителей бизнеса. «Закон принят, реформа осуществляется, операторы работают и заключают договоры с предпринимателями. Я не вижу смысла, чтобы на уровне заксобрания вводить отсрочку на два-три месяца либо до конца года. Более 60 регионов России уже работают с этой реформой. Переходный период завершился, и Амурская область может оказаться в отстающих. Нам необходимо двигаться дальше. Я буду против предложения об отсрочке до конца года» – пояснила Любовь Гаевая.

«Вступивший в силу закон необходимо выполнять, продление отсрочки ничего не даст. Я тоже согласен не со всеми нормативами. Но у нас есть целых два месяца для поиска решения», – высказался депутат Александр Сучков.

«Если компания, фирма, предприятие или магазин считают нормативы завышенными, пусть покажут реальные объемы образующихся отходов согласно законодательству. У них есть такое право – получить норматив самостоятельно», – подчеркнула председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Ирина Киевская.

Глава комитета Законодательного собрания Амурской области по вопросам предпринимательства Ольга Петайчук вынесла на голосование вопрос о внесении губернатору предложения о продлении до конца 2019 года моратория на реализацию данного закона. В результате голоса членов комитета разделились пополам. Два депутата проголосовали «за», два – «против». Это означает, что решение по данному вопросу комитетом не принято. Дальнейшее его обсуждение на заседание законодательного собрания не выносится, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Амурской области.

Между тем на сайте амурского правительства опубликовали проект постановления правительства Амурской области «Об особенностях применения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Согласно проекту документа, оплату коммунальной услуги по обращению с ТБО исходя из общей площади жилого помещения введут в регионе с 1 апреля 2019 года.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Амурской области

Просмотров всего: 2503

#закон #областная власть

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Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Давайте, давайте растилайтесь перед Москвой, двигайте мусорную реформу, вам население только "спасибо" скажет, регион то богатый могут еще больше платить. А все бедные регионы Москва, Санкт-Петербург и Севастополь отодвинули эту реформу до 1 января 2022 года.

    Зато теперь знаем кому "спасибо" говорить - Любовь Гаевая и Александр Сучков.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Не!

    Вы, народ, совсем охамели!

    Сын председателя суда не может ждать ваши деньги так долго!

    Итак уже затянули с выплатами на три месяца!

    Спасибо Гаевой и Сучкову, что хоть они проявляют заботу о кошельке "мусорного" предпринимателя!

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    Noir

    Зато теперь знаем кому "спасибо" говорить - Любовь Гаевая и Александр Сучков.


    Любовь Гаевая и Александр Сучков рвутся в бой.

    Василий Орлов должен оценить активность товарищей и назначить их на ответственные посты в соответствующие ведомства по продвижению данной реформы.

  • Tina22

    Tina22
    2 часа назад



    и Амурская область может оказаться в отстающих. Нам необходимо двигаться дальше. Я буду против предложения об отсрочке до конца года» – пояснила Любовь Гаевая.



    Пля , амурская область станет остающей- все капец! Поэтому срочно , чтоб прогнуться получше нужно продвинуть реформу и собрать деньги с населения.

  • кержак

    кержак
    2 часа назад

    ...Киевская так и моет свободненскую руку...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад



    "опубликовали проект постановления правительства Амурской области"



    Блин, не могу скачать((

    Так всё-таки с 1 апреля?

    Задница!

    Столько бабла уйдёт((

    "Х Л" по божески берёт, а тут обдираловка на законодательном уровне!

    Козлики!((



    Noir



    Ой как я с каждым вашим словом согласная!

    Петайчук тут дело говорит! Жму руку.

    А эти двое... едристы, чёуж((

  • Разиня

    Разиня
    2 часа назад

    Гаевая и Сучков молодцы, чёужтам. Москва таких любит.

    Вперёд и с песней - хоть с завтра начинайте. Уже даже внимания не обращаю на подобные инициативы.

    Я для себя уже поставила единственную цель: убрать своих детей из этой страны подальше и чтоб больше сюда не возвращались. Не в центр, а из Страны насовсем.

    Благо ещё учить иностанные языки не запретили.

    а дальше пусть всё хоть огнём полыхает... хоть мусораная реформа, хоть налоги на воздух ...

    Надеюсь выдержу.

  • Ленин жив

    Ленин жив
    2 часа назад

    Дак Пусть Эта Любовь, Александр сами платят. Надо собирать подписи на несоответствие этих чинуш!) Кол им в ...

  • Ленин жив

    Ленин жив
    2 часа назад

    Дак Пусть Эта Любовь, Александр сами платят. Надо собирать подписи на несоответствие этих чинуш!) Кол им в ...

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Вот тебе, бабушка, и Юрьев день...

  • anschutka

    anschutka
    2 часа назад

    Мусорная реформа» накаляет политические противоречия в регионах

    Самым бедным и несчастным (Москве, Питеру и Севастополю) дали отсрочку, а вы держитесь тут

  • ЕКВ

    ЕКВ
    2 часа назад

    Дай бог Гаевой и Сучкову и всем их близким всего хорошего....

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    "....Амурская область может оказаться в отстающих....» – пояснила Любовь Гаевая. Похоже, что это основное, что волнует тех, кто торопится. Плевать на население, на их расходы и на готовность собирать отходы как требуется. Главное отчитаться перед москвой, какие мы передовые, как мы хорошо управились. очковтиратели

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад



    Переходный период завершился, и Амурская область может оказаться в отстающих. Нам необходимо двигаться дальше. Я буду против предложения об отсрочке до конца года» - пояснила Любовь Гаевая.



    Всего два вопроса - кто ее избирал и как ее отозвать?

  • Ленин жив

    Ленин жив
    1 час назад

    Народ,надо организовываться!

    1. На кого писать? За отставку этих депутатов

    2. Есть предложение где-нибудь собраться, числа 24 для координации

    3. Может кто-то из партий тоже смотрит, что эти депутаты не компетентны?

  • Ленин жив

    Ленин жив
    1 час назад

    http://www.zsamur.ru/article/view/7761/777

    Если это она, так может к Единой России?

  • Oldlord

    Oldlord
    13 минут назад

    Ленин жив

    Народ,надо организовываться! 1. На кого писать? За отставку этих депутатов 2. Есть предложение где-нибудь собраться, числа 24 для координации



    Пиши сюда: http://forum.amur.info/chat/43952/?page=last



    Может быть и соберёмся. )



  • Oldlord

    Oldlord
    13 минут назад

    Ленин жив

    http://www.zsamur.ru/article/view/7761/777 Если это она, так может к Единой России?



    Медведям на медведей жаловаться?



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