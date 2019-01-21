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21января
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Япония озвучила условия заключения мирного договора с Россией

Япония озвучила условия заключения мирного договора с Россией
Фото: www.dvnovosti.ru

Премьер-министр Синдзо Абэ готов подписать мирное соглашение с Россией при условии, если Японии передадут острова Шикотан и Хабомаи. Передачу Итурупа и Кунашира источники агентства Kyodo назвали нереалистичной.

Глава японского кабмина Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией в случае, если ему удастся получить гарантии передачи Японии островов Шикотан и Хабомаи. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники. По их словам, передача островов Итуруп и Кунашир на данный момент выглядит нереалистично. Отмечается, что Шикотан и Хабомаи, согласно плану Абэ, должны быть переданы Японии де-факто.

Токио считает Курильские острова своими северными территориями, Москва настаивает, что они перешли под контроль Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Из-за разногласий стороны не могут заключить мирный договор. В апреле 2017 года президент Владимир Путин вместе с Абэ договорились о совместных действиях на Курилах, а в 2018 году Россия и Япония активизировали переговоры по мирному договору.

В январе 2019 года в МИД России отмечали, что мирный договор с Японией будет заключен лишь после того, как Токио признает итоги Второй мировой войны. Абэ заявлял, что передача Курил должна проходить так, чтобы живущие на островах россияне согласились с этим процессом. В Кремле также подчеркивали, что не станут подписывать мирный договор в случае, если он повредит россиянам на Курильских островах. Однако позднее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что заявление Абэ о судьбе россиян на Курилах осложнило переговорный процесс с Москвой.

Посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки вызвали в МИД России, предупредив, что высказывания Абэ «грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса» по мирному договору. На 22 января запланирован российско-японский саммит, в котором примут участие Путин, Абэ, а также глава МИД Японии Таро Коно. На переговорах стороны рассмотрят вопрос заключения мирного договора, сообщает РБК.

В Москве, Хабаровске, Находке прошли митинги против передачи Курильских островов Японии.

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#Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Почти 75 лет живём без этого договора и нафиг он не нужен. У этой бумажки нет силы в нынешнем мире. Япония даже не скрывает, что после передачи ей островов, США начнет там строительство своих военных баз. ну и зачем нам такой временный мир?

  • arahna

    arahna
    1 час назад

    Идиоты, если отдадут острова за бумажку, за пустую бумажку!!! Ну был у нас Германией мирный договор на кануне войны и что??? Да всем этим бумажкам цена ломанный грош. Не думаю что это не понимают Путин и Ко. Что то здесь не так. Неужели просто банально за бабки продались, мало у них что ли, не пойму.

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