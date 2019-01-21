В Белогорске военного осудили на 2 года колонии

Фото: «Сканер»

Белогорский гарнизонный суд вынес приговор военнослужащему. Мужчина был признан виновным в мошенничестве. Преступления совершались им в период с 2013 по 2017 годы, ущерб составил около 800 тысяч рублей.

Как стали известно «Сканеру», военный, имея доступ к информационной системе, вводил ложные данные о себе, тем самым начисляя незаконные премии.

На суде офицер признал свою вину, отметив, что «больше никогда не будет ничего делать против закона». Его приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. После оглашения приговора мужчину взяли под стражу.

Преступление было выявлено военной контрразведкой.