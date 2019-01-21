Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:34 0

Благовещенские юноши-гимнасты одержали победу на чемпионате ДФО (фото)

Благовещенские юноши-гимнасты одержали победу на чемпионате ДФО (фото)

В Благовещенске состоялись соревнования по спортивной гимнастике – чемпионат Дальнего Востока и ХХ юбилейный Всероссийский турнир городов Дальнего Востока и Сибири на призы мэра Благовещенска. В течение четырех дней в спортивном комплексе «Юность» выступили 120 лучших гимнастов Дальнего Востока и Сибири.

Участники соревновались на гимнастических снарядах не только для того, чтобы завоевать призовые места, но и выполнить нормативы и получить более высокий спортивный разряд. В итоге во время всероссийского турнира 17-летний гимнаст из Благовещенска Максим Аргунов получил статус кандидата в мастера спорта и завоевал два вторых места в чемпионате ДФО по упражнениям на коне и на перекладине.

Также зрители, участники, тренеры и почетные гости турнира оценили новое гимнастическое оборудование, которое амурским спортсменам в 2018 году презентовала федерация спортивной гимнастики России. Ее вице-президент Валентина Никанорова приезжала на открытие юбилейного Всероссийского турнира и проконтролировала, как установлено оборудование.

По итогам состязаний места между спортсменами распределились следующим образом: среди девушек третье место взяла сборная Читы, второе место у благовещенских гимнасток, а первое место заняли спортсменки из Владивостока. Среди юношей третье место у команды Хабаровска, второе – у Монголии и первое место – у сборной Благовещенска.

На торжественном закрытии кубки победителям вручила мэр столицы Приамурья. Валентина Калита поздравила участников турнира и поблагодарила всех организаторов соревнований. «Приглашаю всех на XXI Всероссийский турнир по спортивной гимнастике в 2020 году в город Благовещенск», – завершила речь Валентина Сергеевна.

Просмотров всего: 833

#спорт

распечатать

Фотогалерея
+22

Спорт 2

Реванш: амурские хоккеисты забили китайским соперникам 17 шайб
Спорт 2

Третий международный матч «Содружество» завершился победой амурских юниоров (фото)
Спорт

На всероссийском турнире городов ДФО и Сибири есть первые победители (фото)
Спорт 3

Хоккейный матч на Амуре будут транслировать на YouTube
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь