Благовещенские юноши-гимнасты одержали победу на чемпионате ДФО (фото)

В Благовещенске состоялись соревнования по спортивной гимнастике – чемпионат Дальнего Востока и ХХ юбилейный Всероссийский турнир городов Дальнего Востока и Сибири на призы мэра Благовещенска. В течение четырех дней в спортивном комплексе «Юность» выступили 120 лучших гимнастов Дальнего Востока и Сибири.

Участники соревновались на гимнастических снарядах не только для того, чтобы завоевать призовые места, но и выполнить нормативы и получить более высокий спортивный разряд. В итоге во время всероссийского турнира 17-летний гимнаст из Благовещенска Максим Аргунов получил статус кандидата в мастера спорта и завоевал два вторых места в чемпионате ДФО по упражнениям на коне и на перекладине.

Также зрители, участники, тренеры и почетные гости турнира оценили новое гимнастическое оборудование, которое амурским спортсменам в 2018 году презентовала федерация спортивной гимнастики России. Ее вице-президент Валентина Никанорова приезжала на открытие юбилейного Всероссийского турнира и проконтролировала, как установлено оборудование.

По итогам состязаний места между спортсменами распределились следующим образом: среди девушек третье место взяла сборная Читы, второе место у благовещенских гимнасток, а первое место заняли спортсменки из Владивостока. Среди юношей третье место у команды Хабаровска, второе – у Монголии и первое место – у сборной Благовещенска.

На торжественном закрытии кубки победителям вручила мэр столицы Приамурья. Валентина Калита поздравила участников турнира и поблагодарила всех организаторов соревнований. «Приглашаю всех на XXI Всероссийский турнир по спортивной гимнастике в 2020 году в город Благовещенск», – завершила речь Валентина Сергеевна.