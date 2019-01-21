Амурчанин при зарплате в 42 тысячи рублей накопит на «однушку» в Москве за 12 лет

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Выяснилось, что амурчанин при средней зарплате 42 989 рублей в месяц накопит на однокомнатную квартиру в Москве за 12 лет. Предполагается, что такая квартира стоит 6 миллионов рублей – эконом- или комфорт-класса в спальном районе столицы. Размер зарплат для разных регионов России брали из официально опубликованных данных Росстата. При этом учитывается, что для цели покупки квартиры зарплата откладывается целиком, а живет житель региона на дополнительный источник дохода – например, на зарплату второго работающего члена семьи.

Амурская область по этому показателю находится на 17 месте из 84 в рейтинге российских регионов. Первое место досталось Чукотскому автономному округу – 94 265 рублей ежемесячной зарплаты и 5 лет на накопление необходимой суммы. Вторая строчка – у Ямало-Ненецкого автономного округа – 86 532 рубля и 6 лет. Третья – у Магаданской области – 80 198 рублей и также 6 лет.

В аутсайдеры записали такие регионы, как Кабардино-Балкарская Республика, Республика Ингушетия и Республика Дагестан. Там сроки накопления на «однушку» в Москве составят соответственно 20 лет, 21 год и 21 год.

Средний показатель по России, из расчета среднемесячной зарплаты в 42 332 рубля, – 12 лет накоплений.