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21января
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сегодня, 10:05 3

Амурчанин при зарплате в 42 тысячи рублей накопит на «однушку» в Москве за 12 лет

Амурчанин при зарплате в 42 тысячи рублей накопит на «однушку» в Москве за 12 лет
Фото: Амур.инфо

Специалисты портала «Мир Квартир» рассчитали, сколько времени понадобится жителям регионов России, чтобы накопить на однокомнатную квартиру в Москве со своей зарплаты. Расчет был сделан и для Амурской области.

Выяснилось, что амурчанин при средней зарплате 42 989 рублей в месяц накопит на однокомнатную квартиру в Москве за 12 лет. Предполагается, что такая квартира стоит 6 миллионов рублей – эконом- или комфорт-класса в спальном районе столицы. Размер зарплат для разных регионов России брали из официально опубликованных данных Росстата. При этом учитывается, что для цели покупки квартиры зарплата откладывается целиком, а живет житель региона на дополнительный источник дохода – например, на зарплату второго работающего члена семьи.

Амурская область по этому показателю находится на 17 месте из 84 в рейтинге российских регионов. Первое место досталось Чукотскому автономному округу – 94 265 рублей ежемесячной зарплаты и 5 лет на накопление необходимой суммы. Вторая строчка – у Ямало-Ненецкого автономного округа – 86 532 рубля и 6 лет. Третья – у Магаданской области – 80 198 рублей и также 6 лет.

В аутсайдеры записали такие регионы, как Кабардино-Балкарская Республика, Республика Ингушетия и Республика Дагестан. Там сроки накопления на «однушку» в Москве составят соответственно 20 лет, 21 год и 21 год.

Средний показатель по России, из расчета среднемесячной зарплаты в 42 332 рубля, – 12 лет накоплений.

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#работа #финансы

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Комментарии
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  • Интерн

    Интерн
    6 минут назад

    12 лет пахать на хлебе и воде. Не на квартиру, а на лекарства копить надо. За оскорбление правительства придумали закон, а за оскорбление народа такими заявлениями кто ответит?

  • DimonS

    DimonS
    3 минуты назад

    Где бы такую зарплату еще найти...

  • Graf1977

    Graf1977
    2 минуты назад

    12 лет на иждивении у кого то быть)))

    Да и средняя зарплата 42 тыс.р громко сказано это может в статистике так, а сделайте опрос утром на автобусной остановке у людей собирающихся на работу и узнаете реальную среднюю зарплату Амурчанина!

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