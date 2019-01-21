В аграрные хозяйства Приамурья закупят сельхозтехнику на 2,5 миллиарда рублей

Аграрный сектор Амурской области нуждается в обновлении 530 тракторов, 360 комбайнов, 750 иных машин. На это требуется 12 миллиардов рублей. В 2019 году закупят технику на 2,5 миллиарда.

Сейчас в хозяйствах области заняты 3 640 тракторов, 2 414 зерноуборочных комбайнов, 1 590 сеялок и посевных комплексов, 2 520 почвообрабатывающих и 1 430 грузовых автомобилей.

Обновление машинотракторного парка проходит ежегодно, техника приобретается как по прямым договорам купли-продажи, так и с использованием льготных схем. Хозяйства области в 2018 году приобрели 119 тракторов и 130 зерноуборочных комбайнов, посевную, почвообрабатывающую и другую сельскохозяйственную технику на сумму 2,3 миллиарда рублей.

Учитывая негативные последствия ЧС, произошедшие в 2018 году, а также финансово-экономическое положение сельхозтоваропроизводителей, в 2019 году планируется закупить 120 тракторов, 150 зерноуборочных и 2 кормоуборочных комбайна, 45 посевных комплексов и сеялок, а также почвообрабатывающие и другие сельскохозяйственные машины на сумму более 2,5 миллиарда рублей.

На фоне ежегодного роста посевных площадей значительная доля сельскохозяйственных работ ведется на изношенной технике, за пределами срока амортизации работают 65 % тракторов и 24 % комбайнов. В целях поддержания техники в работоспособном состоянии необходим ее своевременный ремонт. Для ремонта в области имеется шесть специализированных ремонтных предприятий, в хозяйствах работает более 70 типовых ремонтных мастерских и 100 приспособленных. Сервисным обеспечением техники агропромышленного комплекса области занимаются 15 организаций.

В ремонтных предприятиях и сельскохозяйственных организациях области продолжается подготовка техники к полевым работам текущего года. В основном аграрии области проводят ремонт техники за счет собственного технического ресурса. В мастерских готовится более 80 % тракторов и все прицепные сельскохозяйственные машины.

По состоянию на 17 января отремонтировано 630 тракторов (34 % от плана), 150 сеялок (23 %), 309 почвообрабатывающих машин (24 %). До начала полевых работ еще необходимо подготовить 1 240 тракторов, 500 сеялок, более 100 посевных комплексов, 990 почвообрабатывающих машин.

Лидерами ремонтной кампании являются хозяйства Белогорского, Благовещенского, Завитинского, Ивановского, Константиновского, Свободненского, Тамбовского районов и ряд других хозяйств, сообщает пресс-служба областного правительства.