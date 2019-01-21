В Маркове автомобилист сбил девочку и скрылся с места происшествия

Благовещенские автоинспекторы обращаются к амурчанам с просьбой помочь найти водителя, сбившего девочку-подростка. ДТП произошло вечером 18 января в селе Марково. Девочка 2003 года рождения шла вдоль проезжей части в попутном с автомобилем направлении.

Автомобилист сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей произошедшего происшествия или самого водителя.

Любую информацию об указанном происшествии можно передать в группу розыска отдельного батальона ДПС ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району по телефонам: (4162) 59-46-86; +7-962-285-82-40 или в дежурную часть по номеру 42-52-62.

Для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет либо административным арестом на срок до 15 суток.