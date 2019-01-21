В соцсетях сообщают о погроме в благовещенской многоэтажке

Фото: instagram.com/kriminal.blg

Инстаграм-паблик kriminal.blg опубликовал информацию о происшествии в многоэтажном доме в Благовещенске, расположенном по адресу: Игнатьевское шоссе, 12/6. Сообщается, что в третьем подъезде 19 января была разгромлена пожарная лестница с 14 по 5 этажи.

Паблик разметил фотографии последствий этого погрома. Также было размещено короткое видео, которое запечатлело предполагаемых нарушителей. Фото, кадр видео: instagram.com/kriminal.blg В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что сообщений об этом происшествии не поступало. Тем не менее оно было зарегистрировано. Правоохранители проведут проверку.

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#происшествия

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Александр Авдеев