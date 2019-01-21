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21января
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сегодня, 09:32 6

В соцсетях сообщают о погроме в благовещенской многоэтажке

В соцсетях сообщают о погроме в благовещенской многоэтажке
Фото: instagram.com/kriminal.blg

Инстаграм-паблик kriminal.blg опубликовал информацию о происшествии в многоэтажном доме в Благовещенске, расположенном по адресу: Игнатьевское шоссе, 12/6. Сообщается, что в третьем подъезде 19 января была разгромлена пожарная лестница с 14 по 5 этажи.

Паблик разметил фотографии последствий этого погрома. Также было размещено короткое видео, которое запечатлело предполагаемых нарушителей.

Фото, кадр видео: instagram.com/kriminal.blg

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что сообщений об этом происшествии не поступало. Тем не менее оно было зарегистрировано. Правоохранители проведут проверку.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    30 минут назад

    Пацанчики кириешек объелись... Бывает.

    Я вот вспоминаю, как мы в советском детстве готовились стать ветеринарами и делали кошке операцию по удалению почки без анестезии.

    Сейчас бы посадили за издевательство над животными.

    Зато я не стал ветеринаром.

  • Агамемнон

    Агамемнон
    24 минуты назад

    Тебе надо яйца ампутировать без анестезии

  • jjj-tl

    jjj-tl
    20 минут назад

    и удалить почку без анестезии.

  • Tуман

    Tуман
    19 минут назад

    Гнев народа...

  • батарейка

    батарейка
    12 минут назад

    Чето микрашка славится стала больше чем Тайвань или КПП

  • архаровец77

    архаровец77
    7 минут назад

    Кто жили на Тайване, взяли ипотеку и переехали в микрашку!

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