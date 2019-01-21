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Автомобиль, ушедший под лед Амура в декабре 2018-го, нашли

Автомобиль, ушедший под лед Амура в декабре 2018-го, нашли
Фото: Амур.инфо

В Хабаровском крае спасатели обнаружили в Амуре автомобиль, ушедший под лед 16 декабря 2018 года. Машину, в которой могут находиться тела пропавших хабаровчан – отца и сына, – собираются обследовать.

16 декабря в МЧС поступила информация о том, что на Амуре возле села Троицкое провалился под лед легковой автомобиль. В районный отдел полиции обратилась женщина. Она рассказала, что ее муж и сын вечером выехали из сельской гостиницы в сторону реки и пропали.

Поиски начались 17 декабря. С помощью эхолота специалисты осмотрели более 40 тысяч квадратных метров дна реки. Водолазы МЧС несколько раз спускались под воду и работали на глубине семи-девяти метров. Обследование дна затрудняли сильное течение и плохая видимость. Всего в декабре удалось осмотреть 45 тысяч квадратных метров дна в предполагаемом месте провала автомобиля и ниже по течению.

В январе 2019 года работы продолжились, на месте работали водолазы и пиротехники ДВРПСО МЧС. Они использовали специальное оборудование для обнаружения крупных металлических объектов и подводную видеокамеру.

Нашли машину под водой только 20 января. 21 января из ДВРПСО МЧС доставят водолазную станцию и оборудование, необходимое для работы под водой при отрицательных температурах и транспортабельную барокамеру с водолазным врачом. Водолазы подготовят майну и проведут спуски для обследования машины, сообщает «Губерния».

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