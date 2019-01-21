Япония и обе Кореи обсудят вопрос о переименовании Японского моря: обзор прессы

Фото: commons.wikimedia.org Романвер

Остатками блюд с банкета белгородские чиновники поделились с малоимущими; танки Т-34 из Лаоса в Муроме встречали ветераны Отечественной войны; в Пенсильвании ищут добровольцев, способных напиться, а потом сесть за руль. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Летят утки

Еженедельник «Аргументы неделi» устами Андрея Караулова задается вопросом: «Сколько получили бы пенсионеры, если разделить все деньги, потраченные российским бизнесом на приобретение самолетов и яхт?» Далее воспеватель справедливости рассказал, что за последние годы российские бизнесмены приобрели 2 114 личных самолетов (cредняя цена – от 50 миллионов) и более 3 тысяч яхт от 3 миллионов долларов.

Затем он гневно восклицает: «У нас в стране около 44 миллионов пенсионеров. Если разделить все деньги, потраченные на яхты и самолеты, сколько мог бы получить каждый пенсионер, прежде всего ветераны Великой Отечественной войны?».

Прочитав статью, так и не понял, почему Караулов не взял в руки калькулятор и не выяснил, сколько же мог получить ветеран. Это раз. Второе, он не привел аргументов незаконного приобретения капиталов. Третье: почему он адресует свой вопрос нам, а не тому, кому следует задавать? И, вздохнув, переключаюсь на сообщение «Известий».

Напишут же такое

В «Известиях» прочел о том, что правительство Японии весной проведет консультации с представителями Южной Кореи и КНДР на тему переименования Японского моря. В 1990-х годах обе страны (Северная и Южная) потребовали изменить название, подчеркнув, что оно было навязано японским режимом в начале прошлого столетия. Токио же отказывается переименовывать акваторию, утверждая, что данный географический термин был принят по инициативе европейских картографов еще в девятнадцатом веке.

Согласитесь, было бы правильно, если б японцы называли море Японским, корейцы, понятно, Корейским, а там, где оно омывает российские берега – Российским. И в надежде на то, что мое мнение дойдет до сведения сотрудников внешнеполитических ведомств названных стран, перехожу к другому изданию.

Полный абзац

Другим изданием оказался «Собеседник», где рассказано о том, чем закончился правительственный банкет, посвященный юбилею Белгородской области, на котором столы, естественно, ломились от еды. Тем, что не было съедено, чиновники решили поделиться с малоимущими. Приведя остатки еды в надлежащий вид, ее отправили в реабилитационный центр «Милосердие и забота», о чем недальновидно рассказали в Facebook, нарвавшись на негативные оценки, поскольку многие пользователи сети расценили это оскорблением. Вот и твори после этого добро.

Вам статья

В газете «Труд-7» написано о том, что в городе Муроме, что под Владимиром, встретили эшелон с тридцатью легендарными танками Т-34, которые были переданы России Лаосом. Боевые машины приветствовали концертом и митингом.

Еженедельник со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа отметил, что в митинге приняли участие сотрудники администрации Мурома, командование инженерной бригады, ветераны Великой Отечественной войны, военные, юнармейцы, а также просто жители города.

На мой непросвещенный взгляд, это полнейшая дурь: несмотря на легендарность марки Т-34, именно эти танки не участвовали в Великой Отечественной войне, не овеяны боевой славой советских воинов. Это всего-навсего металлолом, отданный однажды лаосским племенам, которым тоже не пригодился. И устройство на каждой ж/д станции митингов – не более чем имитация воспитания патриотизма.

На посошок

Завершаю обзор дайджестом «Удивительный мир». Здесь рассказано, что полиция Пенсильвании ищет добровольцев для проведения эксперимента, суть которого – в определении за рулем выпившего водителя. В объявлении открытым текстом сказано, что нужны добровольцы для того, чтобы напиться вдрызг, а потом сесть за руль. Требования к кандидатам стандартные: определенный возраст – от 25 до 40 лет и богатырское здоровье, то есть требуется высокий уровень восприимчивости алкоголя. Самое главное, обещана помощь при похмелье.