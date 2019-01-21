Роспотребнадзор контролирует качество воды в Садовом после тушения пожара на складе

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Как сообщает ведомство, был оперативно организован отбор проб питьевой воды на соответствие требованиям санитарных правил по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим и вирусологическим показателям. Проводятся исследования проб.

Управление выдало предписание АО «Амурские коммунальные системы» о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Исполнение предписания находится на контроле Роспотребнадзора.

Амурское ведомство настоятельно рекомендует употреблять питьевую воду только после предварительного отстаивания и кипячения. Другой вариант – пользоваться бутилированной питьевой водой гарантированного качества.

При ухудшении качества питьевой воды управление просит информировать оперативного дежурного по номеру 52-56-29.