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21января
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сегодня, 09:03 0

Роспотребнадзор контролирует качество воды в Садовом после тушения пожара на складе

Роспотребнадзор контролирует качество воды в Садовом после тушения пожара на складе
Фото: Амур.инфо

Управление Роспотребнадзора по Амурской области организовало контроль качества питьевой воды в селе Садовом. 20 января поступили жалобы населения на ухудшение качества питьевой воды. Это случилось после пожара 19 января на складе полистирола в районе поселка Мясокомбинат.

Как сообщает ведомство, был оперативно организован отбор проб питьевой воды на соответствие требованиям санитарных правил по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим и вирусологическим показателям. Проводятся исследования проб.

Управление выдало предписание АО «Амурские коммунальные системы» о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Исполнение предписания находится на контроле Роспотребнадзора.

Амурское ведомство настоятельно рекомендует употреблять питьевую воду только после предварительного отстаивания и кипячения. Другой вариант – пользоваться бутилированной питьевой водой гарантированного качества.

При ухудшении качества питьевой воды управление просит информировать оперативного дежурного по номеру 52-56-29.

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#ЖКХ #пожары #происшествия

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