Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:44 0

В Китае рассказали, почему компаниям КНР сложно стать инвесторами ТОР в ДФО

В Китае рассказали, почему компаниям КНР сложно стать инвесторами ТОР в ДФО
Фото: Пресс-служба Минобороны России

Китайские инвесторы отмечают, что правительства дальневосточных регионов имеют ограниченные полномочия по принятию решений. Масштабные инвестпроекты рассматриваются через Москву, поэтому компании КНР осторожничают с инвестициями в ТОР на Дальнем Востоке. Об этом порталу Biang рассказал источник в правительстве провинции Хэйлунцзян.

«Китайские инвесторы обратили внимание на то, что администрации российских регионов – это касается правительства Амурской области и не только – имеют довольно ограниченные полномочия по принятию решений. Масштабные инвестиционные проекты рассматриваются через Москву, и они могут так и остаться в стадии рассмотрения, на бумаге. По сути дела, инвестиции в ТОР – это возможность, скорее, для малых и средних предприятий, а не для крупных компаний», – отметил источник в правительстве провинции Хэйлунцзян.

По словам собеседника портала, на данный момент далеко не во все дальневосточные ТОРы могут свободно попасть китайские инвесторы.

«Для того чтобы попасть на территорию ТОР "Кани-Курганская", гражданам Китая нужно оформлять специальное разрешение. И после его получения иностранцев все равно сопровождают пограничники. Это ведь бьет по имиджу региона, который в последнее время много говорит о свободе бизнеса и открытости для китайских инвесторов», – пояснил источник.

В правительстве провинции Хэйлунцзян отметили, что реализованных российско-китайских проектов относительно немного из-за ограниченности возможностей по принятию решений в самих регионах.

«Поэтому мы и занимаемся развитием "гуманитарного сотрудничества" – сидим на банкетах с делегациями из разных регионов России. Мы, как и они, понимаем, что торгово-экономическое сотрудничество у нас развивается гораздо медленнее по сравнению с частотой визитов делегаций», – объяснил источник в правительстве провинции Хэйлунцзян.

Просмотров всего: 359

#Китай #областная власть #экономика

распечатать


Экономика

В аграрные хозяйства Приамурья закупят сельхозтехнику на 2,5 миллиарда рублей
Спорт 2

Третий международный матч «Содружество» завершился победой амурских юниоров (фото)
Спорт 3

Хоккейный матч на Амуре будут транслировать на YouTube
Происшествия 13

Подрыв оползня на Бурее может привести к 3-метровой волне на водохранилище
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь