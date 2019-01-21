В Китае рассказали, почему компаниям КНР сложно стать инвесторами ТОР в ДФО

«Китайские инвесторы обратили внимание на то, что администрации российских регионов – это касается правительства Амурской области и не только – имеют довольно ограниченные полномочия по принятию решений. Масштабные инвестиционные проекты рассматриваются через Москву, и они могут так и остаться в стадии рассмотрения, на бумаге. По сути дела, инвестиции в ТОР – это возможность, скорее, для малых и средних предприятий, а не для крупных компаний», – отметил источник в правительстве провинции Хэйлунцзян.

По словам собеседника портала, на данный момент далеко не во все дальневосточные ТОРы могут свободно попасть китайские инвесторы.

«Для того чтобы попасть на территорию ТОР "Кани-Курганская", гражданам Китая нужно оформлять специальное разрешение. И после его получения иностранцев все равно сопровождают пограничники. Это ведь бьет по имиджу региона, который в последнее время много говорит о свободе бизнеса и открытости для китайских инвесторов», – пояснил источник.

В правительстве провинции Хэйлунцзян отметили, что реализованных российско-китайских проектов относительно немного из-за ограниченности возможностей по принятию решений в самих регионах.

«Поэтому мы и занимаемся развитием "гуманитарного сотрудничества" – сидим на банкетах с делегациями из разных регионов России. Мы, как и они, понимаем, что торгово-экономическое сотрудничество у нас развивается гораздо медленнее по сравнению с частотой визитов делегаций», – объяснил источник в правительстве провинции Хэйлунцзян.