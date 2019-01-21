В Благовещенске водитель легковушки дрифтовал на территории АЗС (видео)

Фото: кадр видео

Инстаграм-паблик dpskontrol_28rus опубликовал видео, снятое на автозаправочной станции в Благовещенске. Как видно, на ее территории легковой автомобиль устроил заезд в стиле дрифта, то есть практиковался в управляемом заносе.

По сведениям паблика, это происходило на АЗС, расположенной в районе перекрестка Игнатьевского шоссе и улицы Василенко. «Не самое подходящее место для этого», – отмечают администраторы dpskontrol_28rus.

Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus

Пользователи Инстаграма сочли, что это было опасно: водитель мог ненароком снести колонку. «Как уже достали эти безмозглые понторезы, подвергающие опасности других людей», – заметил один из юзеров.

ИА «Амур.инфо» обратилось в Госавтоинспекцию с просьбой прокомментировать, является ли этот случай нарушением и предполагает ли какие-либо штрафные санкции.