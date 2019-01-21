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21января
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сегодня, 08:34 2

В Благовещенске водитель легковушки дрифтовал на территории АЗС (видео)

В Благовещенске водитель легковушки дрифтовал на территории АЗС (видео)
Фото: кадр видео

Инстаграм-паблик dpskontrol_28rus опубликовал видео, снятое на автозаправочной станции в Благовещенске. Как видно, на ее территории легковой автомобиль устроил заезд в стиле дрифта, то есть практиковался в управляемом заносе.

По сведениям паблика, это происходило на АЗС, расположенной в районе перекрестка Игнатьевского шоссе и улицы Василенко. «Не самое подходящее место для этого», – отмечают администраторы dpskontrol_28rus.

Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus

Пользователи Инстаграма сочли, что это было опасно: водитель мог ненароком снести колонку. «Как уже достали эти безмозглые понторезы, подвергающие опасности других людей», – заметил один из юзеров.

ИА «Амур.инфо» обратилось в Госавтоинспекцию с просьбой прокомментировать, является ли этот случай нарушением и предполагает ли какие-либо штрафные санкции.

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#транспорт

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Комментарии
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  • PAM

    PAM
    1 час назад



    Пользователи Инстаграма сочли, что это было опасно: водитель мог ненароком снести колонку. «Как уже достали эти безмозглые понторезы, подвергающие опасности других людей», – заметил один из юзеров.

  • alex 3

    alex 3
    55 минут назад

    вычислить ублюдка труда не составит, было бы желание у правоохранительных органов, да и службе безопасности Альянса не лишним было бы заявление о привлечении засранца в полицию написать, что бы другим не повадно было.

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