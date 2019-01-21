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21января
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Тушили и недотушили: в Уркане жильцам дома пришлось самим бороться с пожаром

Тушили и недотушили: в Уркане жильцам дома пришлось самим бороться с пожаром
Фото: www.instagram.com

В селе Уркан Тындинского района произошел пожар в жилом двухэтажном доме. По словам жительницы дома, людям пришлось самостоятельно бороться с возгоранием.

«Днем в пятницу, 18 января, соседка пришла ко мне и спросила, не дымит ли у нас печка? У нас все было нормально, а у них в квартиру шел дым. Оказалось, что горит на чердаке. Когда открыли люк на крышу, оттуда сразу повалил дым», – рассказывает жительница села Ольга. Соседи стали таскать воду, тушить возгорание. По словам Ольги, пока взрослые были заняты, дети звонили пожарным, но на вызов никто не приехал.

Вода в доме привозная, ее привозят водовозкой и заливают в бочки. А когда жильцы обратились за дополнительным подвозом воды, узнали, что машина, на которой возят воду, сломалась.

Огонь затушили, но, как оказалось, не до конца – вечером того же дня с чердака снова повалил дым. На этот раз возгорание тушили сотрудники пожарной части из Соловьевска. Они разобрали часть конструкций. «Соседке с детьми пришлось уехать, так как жить в их квартире сейчас невозможно – в потолке дыра до крыши, стена разрушена – ее пришлось ломать и заливать», – говорит женщина. Сейчас, по ее словам, в помещении уже идет ремонт.

«Приезжал один из депутатов и помогал тушить, но больше никто так и не приехал. Хотя, наверное, все-таки надо было, чтобы мчсники приехали, осмотрели. Маленький мальчик попал с отравлением в больницу. Вот так и живем – нет фельдшера в селе, вот и пожарные тоже не приезжают», – рассказала Ольга.

В Главном управлении МЧС России по Амурской области сообщили, что в селе Уркан нет пожарной части, там существует только добровольная пожарная дружина. Ближайшая пожарная часть находится в Соловьевске. В отделе ГО и ЧС муниципального образования сообщили, что глава Уркана в тот же день доложила о том, что первый пожар жильцы потушили самостоятельно, однако позже потребовалось пролить тлевшие деревянные конструкции, что и было сделано.

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#пожары #происшествия

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