Гороскоп на 21 января: Раков ждет успех, у Стрельцов противостояние

Восход Солнца: 08:18

Заход Солнца: 17:03

Солнце в Водолее.

Овен. Для Вас сегодня важна частная жизнь, внешние достижения на втором плане. Имеет значение все, что происходит в доме, на родине и во внутреннем мире.

Телец. Вполне вероятны конфликты с партнером, которые несколько омрачат отношения, но не особенно скажутся на общем течении дел.

Близнецы. Вам следует больше внимания уделить основной работе. Здесь ваши позиции очень уязвимы, а репутация висит на волоске.

Рак. Есть все предпосылки для успеха. Удачно пройдет и заграничная поездка, если она запланирована. В дальнейшем ваша помощь друзьям принесет богатые плоды.

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Лев. Участие в общественных мероприятиях не принесет должного эффекта, поэтому лучше сразу от них откажитесь.

Дева. Сохраняйте эмоциональное и душевное равновесие, не вступайте в конфликты, учитесь терпению и прощению. Будьте разборчивы в контактах – доверчивость может сыграть с вами злую шутку.

Весы. Дневные часы Весы проведут под впечатлением недавних событий. Многим Весам будет трудно сменить вектор интересов, выбрать новую тактику, покинуть компанию единомышленников.

Скорпион. Звезды рекомендуют вам браться за те дела, которые приносят удовольствие, а не навевают тоску и скуку.

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Астрологический прогноз на вторую половину января

Стрелец. Этот день может отметиться ссорами, стычками, противостоянием. Спокойный период возможен лишь в первой половине дня.

Козерог. Сегодня Козероги подвержены собственной инерции и могут упорно «махать кулаками после драки». Козероги-оптимисты продемонстрируют склонность преувеличивать свои победы, а пессимисты могут завышать значимость неудач.

Водолей. Если вы будете достаточно собраны, правильно спланируете свой день, то вечером почувствуете покой и удовлетворение собой. Вдали от дома Водолеи откроют для себя новые перспективы.

Рыбы. Мимолетный роман, который вы завяжете в этот день, принесет море приятных эмоций. Вы не готовы к конкретным отношениям, поэтому не спешите с выводами.

Астролог: Вальдемар Небоходцев