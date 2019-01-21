Гороскоп на неделю 21 – 27 января: Стрельцы стремятся все успеть, у Рыб финансовая проблема

Общий астрологический прогноз на неделю с 21 по 27 января для всех знаков Зодиака.

Овен. Овны захотят завоевать авторитет в обществе, и для этого будут использовать все доступные средства. Если вы приложите должные усилия, сможете проявить все свои способности именно в профессиональной сфере.

Телец. У Тельцов на этой неделе усиливается стремление к знаниям. Возможно, вы поймете, что сейчас вам необходимо многое узнать, чтобы обрести успех в жизни и это осознание будет вас сильно мотивировать на учебу и обмен мнениями.

Близнецы. Близнецам звезды советуют усердно трудиться в начале недели и обязательно доводить до конца все дела. Отношения в семье будут строиться на основе конструктивного сотрудничества и совместной деятельности по благоустройству жилья.

Рак. Вы прекрасно улавливаете настроение окружающих, без особых усилий производите на них сугубо положительное впечатление. В общем, практически читаете мысли и предугадываете желания.

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Лев. Положитесь на себя и на свою интуицию. На этой неделе чужие советы, пусть даже уважаемых вами людей, не принесут успеха. Возможно даже, что вас попытаются обвести вокруг пальца.

Дева. Материальное благополучие Дев на этой неделе будет целиком и полностью зависеть от вашей активности и идейности. То, каким образом вы проявите себя на рабочем месте, отразиться на вашем финансовом состоянии. В целом, неделя получиться достаточно загруженной и насыщенной.

Весы. Для Весов неделя опасна стрессовыми или форс-мажорными ситуациями. Пришла пора лечения и отказа от курения. Возможно, кое-кто озаботится новым кредитом или займом, особенно эта информация будет важна для него в начале недели.

Скорпион. Немного поколебавшись между выгодой и справедливостью, Вы сделаете выбор в пользу второй. Не огорчайтесь, теперь отпущенная Вами золотая рыбка три раза сослужит Вам добрую службу. Но, помня известную сказку, особо ее не эксплуатируйте. При отсутствии собственного устоявшегося мнения и ориентировке на общественное, избегайте искушения выдавать его за свое.

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Стрелец. Неплохая неделя, энергии много, хотя у многих она может расплескиваться из-за стремления успеть как можно больше. Поэтому периодически могут возникать сильные, но непродолжительные недомогания, головные боли, общее падение трудоспособности и настроения.

Козерог. Упаднические настроения, вселенская тоска в глазах, страдания по поводу и без, ворчание и кряхтение. Все это - Козероги в первую половину недели. Портрет получается, конечно, не слишком радостным, но Вы ничего с собой поделать не сможете. Вторник обещает быть веселым, а дальше неделя пройдет спокойно.

Водолей. Стоит Вам добиться чего-то более-менее существенного, как тут же отношения с друзьями (а то и коллегами) дадут заметную трещину. Не пытайтесь эту проблему решать, не пытайтесь в целях сохранения отношений делать дорогие подарки и тем более не пытайтесь оправдываться (дескать, мне просто повезло). Гордитесь тем, что Вам удалось сделать, и только тогда Вас будут уважать.

Рыбы. В начале недели Рыбы могут понести серьезные финансовые убытки, если не примут мер безопасности при работе с банковскими пластиковыми карточками. Опасайтесь мошенников, воров. В эти дни нежелательно брать и давать деньги взаймы.

Астролог: Вальдемар Небоходцев