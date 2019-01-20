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20января
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Погибшие пилоты разбившихся на Дальнем Востоке Су-34 запутались в парашютах

Погибшие пилоты разбившихся на Дальнем Востоке Су-34 запутались в парашютах

Летчики, погибшие после столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Татарском проливе, запутались в частях парашютной системы. Об этом изданию рассказали в экстренных службах Сахалинской области.

Два истребителя-бомбардировщика столкнулись в воздухе 18 января около 8:07 по московскому времени. ЧП произошло при выполнении тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега. Четверо летчиков катапультировались.

В поисковой операции были задействованы шесть рыболовных судов. Одного пилота удалось оперативно спасти. Позднее моряки с корабля «Электрон» нашли спасательный плот, в котором было найдено связанное фалом тело пилота в летном шлеме, гидротермокостюме и с пристегнутым парашютом, сообщает ИА AmurMedia. Позднее это же судно нашло еще один плот с телом, опутанным парашютом и стропами. Вскоре моряки обнаружили сумку со снабжением, два фрагмента самолета и еще один пустой спасательный плот.

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