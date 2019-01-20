Ночью в Благовещенске разбился мощный седан

В областном центре Приамурья в четвертом часу утра в воскресенье, 20 января, произошло ДТП. На улице Пролетарской, возле моста через Бурхановку, Nissan Gloria на скорости врезался в электроопору.

Судя по фото с места происшествия, автомобиль получил серьезные повреждения. В управлении Госавтоинспекции корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что за рулем «ниссана» был мужчина 1998 года рождения, он травмирован. О характере травм, полученных молодым человеком, информации нет.

По предварительным данным, во время движения водитель не справился с управлением. Автомобиль занесло и «ниссан» врезался в столб. Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства ДТП.