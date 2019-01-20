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20января
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сегодня, 18:30 4

Ночью в Благовещенске разбился мощный седан

Ночью в Благовещенске разбился мощный седан
Фото: www.instagram.com/blag_dtp

В областном центре Приамурья в четвертом часу утра в воскресенье, 20 января, произошло ДТП. На улице Пролетарской, возле моста через Бурхановку, Nissan Gloria на скорости врезался в электроопору.

Судя по фото с места происшествия, автомобиль получил серьезные повреждения. В управлении Госавтоинспекции корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что за рулем «ниссана» был мужчина 1998 года рождения, он травмирован. О характере травм, полученных молодым человеком, информации нет.

По предварительным данным, во время движения водитель не справился с управлением. Автомобиль занесло и «ниссан» врезался в столб. Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства ДТП.

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#ДТП

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Были бы мозги - было б сотрясение.

  • ANTANTA

    ANTANTA
    1 час назад

    крутой поц ,да же не одной фотографии и самое главное на ровном мести,был очень трезвый!!!!!!.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Сразу видно, 40 км/час ехал.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 час назад

    Столб МОЛОДЕЦ !

    Зато мостик уцелел.

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