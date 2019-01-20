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сегодня, 15:57 3

Правительство РФ поддержало проект об ответственности за оскорбление государства

Правительство РФ поддержало проект об ответственности за оскорбление государства
Фото: mintrans.ru

Правительство Российской Федерации направило положительные отзывы на законопроекты о блокировке фейковых новостей и оскорбительных высказываний в отношении общества и институтов власти. Об этом сообщил глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

По его словам, положительные заключения правительства позволят рассмотреть законопроекты на ближайшем заседании комитета, которое состоится в понедельник, 21 января.

Как сообщает РИА Новости, в декабре 2018 года на рассмотрение Госдумы внесли законопроект, по которому в статье КоАП «Мелкое хулиганство» предлагается прописать ответственность за распространение в интернете материалов, «в неприличной форме выражающих явное неуважение» к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам власти.

Документ подготовили глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова и депутат нижней палаты Дмитрий Вяткин. Клишас подчеркнул, что интернет – общественное пространство, где должны соблюдаться правила поведения.

Второй проект закона также был внесен в Госдуму Клишасом с группой сенаторов и депутатов. Поправками предлагается приравнять распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации с призывами к экстремизму и установить за это административную ответственность.

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#закон #российская власть

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    10 минут назад

    Вот так вот. А то привыкли оскорблять высшее руководство страны.

    Не Димон, а Дмитрий Анатольевич.

    Не козёл, а Александр Александрович.

    Хилиганьё! Всех на нары!

  • Victrix

    Victrix
    7 минут назад

    Tуман

    Вот так вот. А то привыкли оскорблять высшее руководство страны.

    Не Димон, а Дмитрий Анатольевич.

    Не козёл, а Александр Александрович.

    Хилиганьё! Всех на нары!



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