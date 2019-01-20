Правительство РФ поддержало проект об ответственности за оскорбление государства

Правительство Российской Федерации направило положительные отзывы на законопроекты о блокировке фейковых новостей и оскорбительных высказываний в отношении общества и институтов власти. Об этом сообщил глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

По его словам, положительные заключения правительства позволят рассмотреть законопроекты на ближайшем заседании комитета, которое состоится в понедельник, 21 января.

Как сообщает РИА Новости, в декабре 2018 года на рассмотрение Госдумы внесли законопроект, по которому в статье КоАП «Мелкое хулиганство» предлагается прописать ответственность за распространение в интернете материалов, «в неприличной форме выражающих явное неуважение» к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам власти.

Документ подготовили глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова и депутат нижней палаты Дмитрий Вяткин. Клишас подчеркнул, что интернет – общественное пространство, где должны соблюдаться правила поведения.

Второй проект закона также был внесен в Госдуму Клишасом с группой сенаторов и депутатов. Поправками предлагается приравнять распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации с призывами к экстремизму и установить за это административную ответственность.