Амурские спасатели отправились обеспечивать безопасность на Бурейском водохранилище
В воскресенье, 20 января, из Благовещенска в поселок Талакан уехала аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Амурской области. 38 человек и 10 единиц техники отправились обеспечивать безопасность населения при проведении взрывных работ в месте схода скальной породы на реке Бурее.
В составе группировки – пожарные, государственные инспекторы ГИМС, сотрудники Главного управления МЧС России по Амурской области. Специалисты оснащены всем необходимым для автономного проживая в полевых условиях зимой. Амурские спасатели везут с собой беспилотник, генераторы, световые башни, полевую кухню, два снегохода и другое оборудование. Возглавляет аэромобильную группировку первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов.
Основная задача специалистов – обеспечить безопасность населения и не допустить нахождения людей на Бурейском водохранилище. Спасатели будут дежурить в местах выезда и выхода людей на лед. С помощью беспилотника выявят места нахождения людей на льду, после чего примут меры по их эвакуации с водохранилища.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», в субботу, 19 января, самолет ТВС-2 Амурской авиабазы облетел территорию Бурейского района. С воздуха увидели четыре места нахождения рыбаков на льду. Спасатели поисково-спасательного подразделения поселка Талакан Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, сотрудники ГИМС и полиции выехали к указанным пилотами местам на судне на воздушной подушке «Хивус-10» и организовали эвакуацию людей со льда.
Выход и выезд на лед Бурейского водохранилища запрещен в связи с проведением взрывных работ на месте обвала на реке Бурее.
Объем сместившейся породы превышает 30 миллионов кубометров, из которых около 2 миллионов кубометров находятся над поверхностью земли. Предварительно, оползень будут взрывать во вторник, 22 января.
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