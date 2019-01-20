Александр Козлов в Крещение окунулся в прорубь

В Амурской области министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов окунулся в прорубь в православный праздник Крещения Господня. Бывший губернатор Амурской области остается верен традиции – 19 января погружаться в ледяную воду.

Фото с Крещения Александр Козлов опубликовал в своем инстаграм-аккаунте. Снимок сопровождается тэгом #готовимсякАрктике. В пятницу, 18 января, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев во время встречи с президентом Владимиром Путиным озвучил предложение о том, чтобы Министерство по развитию Дальнего Востока взяло на себя вопросы, связанные с освоением Арктики.

Визит министра в Приамурье обусловлен необходимостью посетить строящийся международный мостовой переход, а также международный хоккейный матч «Содружество» на льду Амура, основателем которого он является. Идея проведения товарищеского международного матча на реке Амур была озвучена Александром Козловым в конце мая 2016 года, когда он был губернатором Амурской области. Китайская сторона с интересом отнеслась к этому предложению, и уже в январе в 2017 года прошел первый матч. В 2018 году – второй.

В сентябре 2018 года о традиции проведения международного хоккейного матча, уже занимая пост министра по развитию Дальнего Востока, Александр Козлов рассказал лидерам России и Китая на Восточном экономическом форуме. Владимир Путин и Си Цзиньпинь сделали тогда памятный фотоснимок с символами матча: бурым медведем и пандой.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», год назад Александр Козлов, тогда еще губернатор Амурской области, окунулся в прорубь в Белогорье. Видеозапись погружения он также опубликовал в Инстаграме.