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Александр Козлов в Крещение окунулся в прорубь

Александр Козлов в Крещение окунулся в прорубь
Фото: www.instagram.com

В Амурской области министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов окунулся в прорубь в православный праздник Крещения Господня. Бывший губернатор Амурской области остается верен традиции – 19 января погружаться в ледяную воду.

Фото с Крещения Александр Козлов опубликовал в своем инстаграм-аккаунте. Снимок сопровождается тэгом #готовимсякАрктике. В пятницу, 18 января, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев во время встречи с президентом Владимиром Путиным озвучил предложение о том, чтобы Министерство по развитию Дальнего Востока взяло на себя вопросы, связанные с освоением Арктики.

Визит министра в Приамурье обусловлен необходимостью посетить строящийся международный мостовой переход, а также международный хоккейный матч «Содружество» на льду Амура, основателем которого он является. Идея проведения товарищеского международного матча на реке Амур была озвучена Александром Козловым в конце мая 2016 года, когда он был губернатором Амурской области. Китайская сторона с интересом отнеслась к этому предложению, и уже в январе в 2017 года прошел первый матч. В 2018 году – второй.

В сентябре 2018 года о традиции проведения международного хоккейного матча, уже занимая пост министра по развитию Дальнего Востока, Александр Козлов рассказал лидерам России и Китая на Восточном экономическом форуме. Владимир Путин и Си Цзиньпинь сделали тогда памятный фотоснимок с символами матча: бурым медведем и пандой.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», год назад Александр Козлов, тогда еще губернатор Амурской области, окунулся в прорубь в Белогорье. Видеозапись погружения он также опубликовал в Инстаграме.

Просмотров всего: 839

#Дальний Восток #религия #российская власть

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Комментарии
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  • Бриз

    Бриз
    2 часа назад

    Ну что, помогло ему обратно в человека обернуться?

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Вряд ли...

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    1 час назад

    бодрячком

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    "До дна"

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    vertex

    "До дна"



    нееееее.

    До дна он явно не донырнул.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Всплыло

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    vertex

    Всплыло



    Заметте, я этого не говорил.

    Оно само всплыло.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    Чё там батюшка в Маскве чудить будет так бодрячком всегда лизнет! Раба в голове победить тяжело.

  • alex 3

    alex 3
    43 минуты назад

    Прорубь , хоккей... Работает человек.

  • Флегматичный

    Флегматичный
    37 минут назад

    Как это чудо могло стать губернатором, а потом и министром? Я вам точно могу сказать, что его выбрали губером в результате честного подсчета голосов. Я лично сам этому свидетель. Бюллетени были за него на избирательном участке. Но это же ЧМО полнейшее.

    PS: ПУТИН НАШ ПРЕЗИДЕНТ.

    Вот такая вот загогулина.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    20 минут назад

    Флегматичный

    Как это чудо могло стать губернатором, а потом и министром? Я вам точно могу сказать, что его выбрали губером в результате честного подсчета голосов. Я лично сам этому свидетель. Бюллетени были за него на избирательном участке. Но это же ЧМО полнейшее.

    PS: ПУТИН НАШ ПРЕЗИДЕНТ.

    Вот такая вот загогулина.



    А компы не на его ли выборах висли?

    А явка менее 30 % не на его ли выборах была (при такой явке подневольные проголосовали по командем сверху и волшебник неведомо кто чуток с компами порукоблудил , и даже при таком раскладе он кое как победил).

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