Владивосток станет столицей российской культуры

Музейный и театрально-образовательный комплексы во Владивостоке станут символом России на Дальнем Востоке. Такое заявление сделала заместитель председателя правительства России Ольга Голодец по итогам посещения площадки строительства культурного центра.

«Здесь, во Владивостоке, нам выделена потрясающая земля на берегу океана. С появлением этого комплекса Владивосток превращается в столицу российской культуры. Очень важно, чтобы талантливые дети, живущие на Дальнем Востоке, имели возможность получать хореографическое, музыкальное образование на самом высоком уровне», – подчеркнула Ольга Голодец, добавив, что параллельно со строительством подбираются педагоги для будущих учебных заведений, сообщает Министерство по развитию Дальнего Востока.

Обращаясь к строителям, Голодец добавила: «Вы должны обязательно выполнить сроки работы, это будут входные ворота, новый символ Владивостока, всего Приморья, всей России на Дальнем Востоке. Поэтому ответственность огромная, коллеги не должны подвести. Вы всегда работали хорошо, ваш опыт позволяет сделать объект качественно».

На улице Аксаковской строится музейный комплекс, который объединит филиалы Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея, Музея Востока, концертный зал на 1 000 мест и гостиничный комплекс Мариинского театра. Сейчас строители демонтируют старые здания. Открытие объекта запланировано на 1 января 2024 года.

На острове Русский строят театрально-образовательный комплекс. Его открытие планируется в 2020 году. Здесь построят хореографическую академию, среднюю специальную музыкальную школу, общеобразовательную школу, интернаты и общежития для учащихся и сотрудников. Планируется также строительство детского сада на 240 мест. Начало строительства двух жилых домов на Русском запланировано на конец января 2019 года. В разработке проектов музейного и театрально-образовательного комплексов принимают участие российские и зарубежные бюро, включая архитектурную группу Asymptote Architecture из США.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу – создать в регионах культурные комплексы, включающие филиалы известных учреждений, художественные, музыкальные и театральные образовательные учреждения. До конца 2023 года такие центры должны быть построены в четырех городах страны — Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе.

В сентябре 2018 года президенту во Владивостоке представили проект музейного и театрального комплекса. Проектирование и строительство объектов произведено за счет средств инвестора – Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие» с последующей передачей возведенных объектов в федеральную собственность для последующего закрепления их на праве оперативного управления за Мариинским театром, Третьяковской галереей и Эрмитажем, а также за Центральной музыкальной школой при Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского и Академией Русского балета имени Агриппины Вагановой.

Тем временем во Владивостоке стартовало одно из самых знаковых событий Года театра в России – Всероссийский театральный марафон. В торжественном открытии приняли участие председатель Союза театральных деятелей РФ, актер и режиссер Александр Калягин, актер Игорь Верник, балерина, актриса театра и кино Илзе Лиепа, ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский, директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок и представители дальневосточных регионов.