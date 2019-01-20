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20января
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сегодня, 11:59 14

Владивосток станет столицей российской культуры

Владивосток станет столицей российской культуры
Фото: www.amur.info

Музейный и театрально-образовательный комплексы во Владивостоке станут символом России на Дальнем Востоке. Такое заявление сделала заместитель председателя правительства России Ольга Голодец по итогам посещения площадки строительства культурного центра.

«Здесь, во Владивостоке, нам выделена потрясающая земля на берегу океана. С появлением этого комплекса Владивосток превращается в столицу российской культуры. Очень важно, чтобы талантливые дети, живущие на Дальнем Востоке, имели возможность получать хореографическое, музыкальное образование на самом высоком уровне», – подчеркнула Ольга Голодец, добавив, что параллельно со строительством подбираются педагоги для будущих учебных заведений, сообщает Министерство по развитию Дальнего Востока.

Обращаясь к строителям, Голодец добавила: «Вы должны обязательно выполнить сроки работы, это будут входные ворота, новый символ Владивостока, всего Приморья, всей России на Дальнем Востоке. Поэтому ответственность огромная, коллеги не должны подвести. Вы всегда работали хорошо, ваш опыт позволяет сделать объект качественно».

На улице Аксаковской строится музейный комплекс, который объединит филиалы Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея, Музея Востока, концертный зал на 1 000 мест и гостиничный комплекс Мариинского театра. Сейчас строители демонтируют старые здания. Открытие объекта запланировано на 1 января 2024 года.

На острове Русский строят театрально-образовательный комплекс. Его открытие планируется в 2020 году. Здесь построят хореографическую академию, среднюю специальную музыкальную школу, общеобразовательную школу, интернаты и общежития для учащихся и сотрудников. Планируется также строительство детского сада на 240 мест. Начало строительства двух жилых домов на Русском запланировано на конец января 2019 года. В разработке проектов музейного и театрально-образовательного комплексов принимают участие российские и зарубежные бюро, включая архитектурную группу Asymptote Architecture из США.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу – создать в регионах культурные комплексы, включающие филиалы известных учреждений, художественные, музыкальные и театральные образовательные учреждения. До конца 2023 года такие центры должны быть построены в четырех городах страны — Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе.

В сентябре 2018 года президенту во Владивостоке представили проект музейного и театрального комплекса. Проектирование и строительство объектов произведено за счет средств инвестора – Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие» с последующей передачей возведенных объектов в федеральную собственность для последующего закрепления их на праве оперативного управления за Мариинским театром, Третьяковской галереей и Эрмитажем, а также за Центральной музыкальной школой при Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского и Академией Русского балета имени Агриппины Вагановой.

Тем временем во Владивостоке стартовало одно из самых знаковых событий Года театра в России – Всероссийский театральный марафон. В торжественном открытии приняли участие председатель Союза театральных деятелей РФ, актер и режиссер Александр Калягин, актер Игорь Верник, балерина, актриса театра и кино Илзе Лиепа, ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский, директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок и представители дальневосточных регионов.

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#Дальний Восток #культура #российская власть #строительство

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    Они там в мАскве совсем думать и анализировать разучились?

    Расстояния от других регионов до Владивостока посмотреть забыли. Транспортную доступность перемещения по ДВ кто оценил?

    Будет центр для жителей Владивостока, так и преподносите.

  • Наталья Наделяева

    Наталья Наделяева
    2 часа назад

    Так и есть

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    С столыпинском прицепном вагоне с ожиданием в Хабаровске - для блага амурчан

    Культурная столица портовой матросни и весёлых девиц.

    В эту гавань заходили пиндосные корабли, окунуть свои стручки.

    У Голодец в голове холодец. Культурный центр ДВ нужно строить ....?

    Кстати ... может под новоиспечённую актрису театра готовять подмостки?

    Старая неплохо зарабатывала в культуре.

    Владелица банка "Приморье" Лариса Белоброва опустилась с 9-го на 17-е место в рейтинге 50-ти богатейших женщин России, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

    Русский Forbes оценил состояние супруги экс-губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА Ларисы БЕЛОБРОВОЙ в $125 млн, года назад оценка составляла $220.

    Основу состояния примы краевого драмтеатра им. Горького составляет контрольный пакет акций регионального банка "Приморье" и доля в московской компании "Дальинвестгрупп", контролирующей рыболодобывающую компанию "Находкинская база активного морского рыболовства" (НБАМР).

    Также, по данным Деловой газеты "Золотой Рог", Ларисе Дмитриевне принадлежит по 50% в ООО "Юнион" (Владивосток) и ООО НПКА "Нереида" (пос. Славянка). Кроме того, очаровательная прима является президентом "Альянс Франсез-Владивосток", одна из сети 12-ти организаций Альянс Франсез России, работающей под эгидой посольства Франции в Москве.

    Выпускница Дальневосточного государственного института искусств Лариса Белоброва стала бизнесвумен после избрания Дарькина губернатором в 2001 году, но по сей день продолжат работать актрисой в родном театре.

    По официальным данным, доход Белобровой за 2013 год в 274 раза превысил заработок ее супруга — на тот момент замминистра регионального развития России Сергея Дарькина (губернатор Приморского края в 2001–2012 годах).

    Самой богатой женщиной России на данный момент является супруга экс-мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА Елена БАТУРИНА. Состояние президента компании Inteco Management оценивается в $1 млрд.

  • Наталья Наделяева

    Наталья Наделяева
    2 часа назад

    Приморье давно стало столицей разных дальневосточных конкурсов, которые организует краевое правительство, разные пиар-агентства, образовательные, туристические организации. Посмотрите, кто в них участвует - 80-85 % приморцы. В других регионах много талантливых, успешных, не-уезжающих в столицы. Но для многих выехать во Владивосток, куда самолет-то летает не каждый день - проблема, в т.ч. денежная.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Не видать Приморью прямых выборов: мэрский конкурс стартует в январе.

    Уже есть список представителей конкурсной комиссии, которых назначил губернатор Приморья Олег Кожемяко

    Подробности: https://regnum.ru/news/2554814.html

    Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    Там еще и казино работает...

    Может, наше амурское правительство (с помощью Газпрома ) уделит внимание

    нашей, Амурской, культуре? Ни Художественного Музея, ни картинных галерей, ни цирка,

    ни музыкальных театров ...

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Министр культуры Владимир Мединский написал некогда целую книгу, чтобы разоблачить миф о российском мздоимстве, а теперь его призывают уволить из-за громкого скандала с хищениями в ведомстве. Странно, что образцовый патриотизм министра почему-то не стал залогом чистоты министерства.

    https://www.dp.ru/a/2016/03/21/Vladimira_Medinskogo_priz/

  • Лаконика

    Лаконика
    2 часа назад

    V.M.

    Может, наше амурское правительство (с помощью Газпрома ) уделит внимание

    нашей, Амурской, культуре? Ни Художественного Музея, ни картинных галерей, ни цирка,

    ни музыкальных театров ...



    Цирка с художествами у нас как раз хватает

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Лаконика, +5!

    Только хочется, чтобы Цирк отдельно, Картины -отдельно,

    Оперетта с Оперой и балетом в своем театре...

    А "художества" министра культуры не повторялись...

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Наталья Наделяева

    Приморье давно стало столицей разных дальневосточных конкурсов, которые организует краевое правительство, разные пиар-агентства, образовательные, туристические организации. Посмотрите, кто в них участвует - 80-85 % приморцы. В других регионах много талантливых, успешных, не-уезжающих в столицы. Но для многих выехать во Владивосток, куда самолет-то летает не каждый день - проблема, в т.ч. денежная.



    Приморье и владик выбраны потому, что там самый мягкий климат на всём ДВ и чинушам там тусить комфортнее.

    Иных предпосылок нет

  • alex 3

    alex 3
    38 минут назад

    жаль , далековато от нас , поэтому новость не трогает. Как и большинству дальневосточников. Кто туда поедет на культуру смотреть? С Якутска или с Магадана?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    18 минут назад

    alex 3

    жаль , далековато от нас , поэтому новость не трогает. Как и большинству дальневосточников. Кто туда поедет на культуру смотреть? С Якутска или с Магадана?



    С Читы.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    16 минут назад

    alex 3

    жаль , далековато от нас , поэтому новость не трогает. Как и большинству дальневосточников. Кто туда поедет на культуру смотреть? С Якутска или с Магадана?



    С Читы.

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    Норма бесплатного провоза багажа для 1-го пассажира: 23K багажных места

  • Victrix

    Victrix
    4 минуты назад

    vertex

    Министр культуры Владимир Мединский ............



    21 марта 2016

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