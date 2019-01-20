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20января
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сегодня, 11:43 0

Трехлетнему Глебу из Свободного требуется помощь для лечения в Москве

Трехлетнему Глебу из Свободного требуется помощь для лечения в Москве
Фото: www.gzt-sv.ru

Трехлетнему жителю Свободного Глебу Симонову нужна помощь. У мальчика выявлено тяжелое заболевание. На обследование и лечение малыша в московском специализированном центре нужны деньги. Без помощи благотворителей семье не справиться.

Беда пришла в многодетную семью бывшего сотрудника редакции издания «Зейские огни» Сергея Симонова. У его младшего сына Глеба выявлено тяжелое заболевание. Лечение в областном центре не дало результатов, сообщает Gzt-sv.ru.

Получено приглашение от ведущих специалистов страны для прохождения обследования и лечения малыша в московском специализированном центре. 21 января супруга Сергея, Светлана, вместе с Глебом вылетают в столицу. Молодая семья нуждается в средствах для лечения и спасения сына. Всех неравнодушных людей просят помочь спасти ребенка. Номер карты Светланы: 2202 2011 4565 6001.

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#дети #здоровье #помощь #Свободный

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