Трехлетнему Глебу из Свободного требуется помощь для лечения в Москве

Трехлетнему жителю Свободного Глебу Симонову нужна помощь. У мальчика выявлено тяжелое заболевание. На обследование и лечение малыша в московском специализированном центре нужны деньги. Без помощи благотворителей семье не справиться.

Беда пришла в многодетную семью бывшего сотрудника редакции издания «Зейские огни» Сергея Симонова. У его младшего сына Глеба выявлено тяжелое заболевание. Лечение в областном центре не дало результатов, сообщает Gzt-sv.ru.

Получено приглашение от ведущих специалистов страны для прохождения обследования и лечения малыша в московском специализированном центре. 21 января супруга Сергея, Светлана, вместе с Глебом вылетают в столицу. Молодая семья нуждается в средствах для лечения и спасения сына. Всех неравнодушных людей просят помочь спасти ребенка. Номер карты Светланы: 2202 2011 4565 6001.