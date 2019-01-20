Дальневосточники могут наблюдать «волчье суперлуние»

21 января 2019 года произойдет полное затмение Луны. Это событие называют «волчьим суперлунием» или «кровавым суперлунием». Полную фазу затмения смогут увидеть жители северо-восточной части Дальнего Востока, севера Урала и Сибири, а также северо-запада Европейской части России.

Затмение начнется с 06:34 по московскому времени. В Амурской области будет 12:34. Луна в ходе своего движения по орбите погрузится в северную часть тени Земли на 1 час 03 минуты. Земная тень полностью затмит видимую поверхность Луны, придав спутнику красновато-бурый оттенок. Максимальная теневая фаза составит 1,2, что намного меньше, чем во время прошлого уникального полного затмения Луны, случившегося 27 июля 2018 года.

В момент полного затмения Луна может приобрести красный, темно-красный или коричневый оттенок. В зависимости от состояния атмосферы и некоторых других факторов, потемнение лунного диска во время полного затмения может отличаться от других полных лунных затмений, сообщает Московский планетарий. Оно может быть очень темным, когда Луна практически не видна на ночном небе, а может быть светлым, когда Луна хорошо видна даже при полной фазе. В земной тени спутник будет находиться 63 минуты.

Это затмение произойдет вблизи точки перигея (ближайшая к Земле точка орбиты Луны), и это делает его уникальным – в земную тень войдет Суперлуна. Видимый диаметр Луны увеличится примерно на 8 % относительно среднего значения. Это первое суперлуние 2019 года. Второе и самое близкое произойдет 19 февраля 2019 года. Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 километров и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на три дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения перигея и полнолуния бывают довольно редко. Два полнолуния 21 января и 19 февраля 2019 года считаются суперлуниями. Главное Суперлуние 2019 года произойдет 19 февраля, потому что в этот день Луна окажется на самом минимальном расстоянии от Земли в 2019 году. 19 февраля в 12:07 по Москве Луна подойдет к Земле на 356 761 километра, а в 18:54 по московскому времени произойдет полнолуние. Разница между перигеем и полнолунием составит чуть больше 6 часов.

Следующее затмение Луны будет частным и произойдет 16 июля 2019 года. Несмотря на то, что в российских северных широтах полная Луна поднимается летом не так уж высоко над южным горизонтом, условия видимости второго лунного затмения будут для Россиян удобными для наблюдения.

Наблюдать лунное затмение можно четырьмя способами:

- невооруженным глазом – это самый распространенный способ. Можно наблюдать, как меняется цвет Луны. Она может стать либо темной, либо приобрести красный или темно-красный оттенок;

- с биноклем – один из лучших способов. При увеличении более 10 крат бинокль стоит поставить на фотоштатив. Диаметр объектива бинокля лучше всего подойдет от 30 до 70 миллиметров. В бинокль можно во всех деталях рассмотреть, как Луна проходит через тень Земли;

- через телескоп можно увидеть дополнительные оттенки цветов на поверхности лунного диска;

- фотографически – снимать Луну можно как с короткофокусными объективами, так длиннофокусными объективами или даже через телескоп.